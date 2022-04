VUČIĆ GLASAO, PA PORUČIO HRVATSKIM MEDIJIMA: ‘Molim vas da to činite i ubuduće!’ Na jednom biračkom mjestu došlo do incidenta, intervenirala policija

Autor: B.B.

Unatoč optimizmu razjedinjene oporbe koja priželjkuje drugi krug, predizborne ankete na strani su Aleksandra Vučića, i to s oko 60 posto glasova. Međutim, prognoze su i da će vladajuća koalicija na čelu sa Srpskom naprednom strankom (SNS) osvojiti većinu u Skupštini Srbije.

Istodobno s predsjedničkim i parlamentarnim izborima, novu vlast danas bira i oko 1,6 milijuna Beograđana, a oporba se s mnogo više optimizma nada da bi Vučiću i SNS-u mogli promrsiti račune upravo u Beogradu.

Već prije 8 sati ujutro, u Novom Beogradu je na izbore izašao sam Vučić, nakon čega su ga slijedili predsjednik Skupštine Srbije i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, koji je na glasanje došao sa suprugom i sinom, javljaju srpski mediji.

Vučić: ‘Obožavam hrvatske medije’

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je nakon glasanja na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Srbiji novinarima rekao da su “strašno uspaničeni”.

Na pitanje što misli o hrvatskim medijima, odgovorio je:

“Obožavam hrvatske medije. Kad god me vi napadnete podignete mi moral do takvih razmjera da mogu raditi, umjesto 12 sati, 20 sati dnevno. Molim vas da to činite i ubuduće.”

Tučnjava biračkog odbora

Oko 8 sati na izbore je izašla i premijerka Srbije, Ana Brnabić, koja je glasala na biračkom mjestu 34, u Školi za dizajn u beogradskoj općini Savski venac.

Međutim, sam početak izbora obilježila je tučnjava na jednom od biračkih mjesta.

Naime, u sedam sati otvorena su sva biračka mjesta u Srbiji, osim jednog u Novom Pazaru.

“Došlo je do izvjesnih problema, tučnjave od strane biračkog odbora, intervenirala je policija”, rekao je predsjednik Republičke izborne komisije Srbije (RIK) Vladimir Dimitrijević, prenose srpski mediji.