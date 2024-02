Vladimir Putin šokirao posljednjim izjavama: ‘Zapad je lagao. Trebao sam ranije napasti’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjedništvo Joea Bidena bilo bi bolje za Rusiju nego predsjedništvo Donalda Trumpa, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin prokremaljskom novinaru Pavelu Zarubinu u intervjuu u srijedu. Na Zuribinov upit o predstojećim američkim predsjedničkim izborima, Putin je rekao da bi Biden bio bolji za Rusiju “jer je iskusnija osoba, predvidljiv je, političar je stare formacije”.

Međutim, dodao je da će Rusija raditi sa svakim čelnikom SAD-a koji zadobije povjerenje američkog naroda. Putin je također rekao da, kako bi se procijenilo djelovanje sadašnje administracije, treba pogledati njezinu političku poziciju. “Vjerujem da je pozicija sadašnje administracije krajnje štetna i pogrešna”, rekao je Putin referirajući se na ruski rat u Ukrajini.

Prema njegovim riječima, taj je rat mogao biti gotov prije više od godinu i pol da su se pridržavali dogovora sa sastanka u Istanbulu u ožujku 2022. Putin nije precizirao na koje sporazume misli.

Putin: Žao mi je što s akcijama u Ukrajini nisam počeo ranije

Ruski predsjednik također rekao je da mu je žao što nije započeo s aktivnim akcijama u Ukrajini prije veljače 2022., tvrdeći da su zapadni čelnici lagali Rusiji da ne šire NATO na istok.

“Bili smo i jesmo zabrinuti zbog mogućnosti da Ukrajina bude uvučena u NATO, jer to ugrožava našu sigurnost”, rekao je. Također je ustvrdio da se sporazumi iz Minska, protokol o prekidu vatre koji su Ukrajina i Rusija potpisale 2015., nikada nisu trebali biti implementirani, već su koristili “kako bi se kupilo vrijeme za opskrbu Ukrajine dodatnim oružjem”.

Ruski čelnik također je izrazio razočaranje svojim nedavnim intervjuom s američkim novinarom Tuckerom Carlsonom.

Razočaran intervjuom s Carlsonom

“Iskreno sam mislio da će biti agresivan i postavljati teška pitanja. Nisam samo bio spreman na to, nego sam to i želio, jer bi mi to dalo priliku da uzvratim teškim odgovorima”, rekao je Putin. “Da budem iskren, nisam u potpunosti uživao u tom intervjuu”, zaključio je.