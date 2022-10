PREMINUO OTAC SVJETSKI POZNATOG BRENDA: ‘Naš zadatak je da nastavimo graditi njegovo životno djelo’

Autor: Dnevno.hr

Dietrich Mateschitz, osnivač i suvlasnik Red Bulla, preminuo je u 79. godini života nakon borbe s teškom bolesti. Ovaj Austrijanac slovenskih korijena je 1984. godine osnovao Red Bull i pretvorio ga u jedan od najvećih i najprepoznatljivijih svjetskih brendova.

“U ovakvim trenucima tuga nadmašuje sve druge osjećaje. No, tugu će uskoro zamijeniti zahvalnost za sve što je Dietrich napravio i omogućio drugim ljudima. Naš zadatak i odgovornost su da nastavimo graditi njegovo životno djelo i to u njegovom duhu”, objavio je Red Bull svojim zaposlenicima uz vijest o Mateschitzovoj smrti.

On je sredinom devedesetih godina ušao je u Formulu 1 u suradnji sa Sauberom, a u 21. stoljeću progurao je Red Bull u svijet ekstremnih sportova što je kompaniji donijelo veliki uspjeh. Godine 2004. kupio je posrnulu momčad Jaguara u Formuli 1 i pretvorio je u jednu od najuspješnijih u novijoj povijesti Formule 1.





Mateschitz je u razdoblju od 2010. do 2013. sa Sebastianom Vettelom osvojio četiri uzastopna naslova svjetskog prvaka, a 2021. i ove godine to je uspio s Maxom Verstappenom. Red Bull je ušao i u nogomet pa danas postoje Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig, Red Bull Bragantino, Red Bull Ghana i Red Bull New York, a ne postoji ekstremni sport u kojemu ta tvrtka nije na neki način upletena.

Mateschitz je Red Bull osnovao 1984. godine s partnerom Chalerma Yoovidhyaom nakon što je na poslovnom putovanju u Tajlandu, kao zaposlenik Procter & Gamblea, otkrio piće Krating Daeng koje će postati Red Bull.

Od njega je napravio najprodavanije energetsko piće na svijetu, a u trenutku smrti imao je 49 posto vlasništva Red Bulla, a prema Forbesovoj listi je bio 51. najbogatija osoba na svijetu s procjenjenim bogatsvom od 27.4 milijarde dolara. Iza sebe je ostavio suprugu Marion i sina Marka.