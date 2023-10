Novi potres od 6,4 pogodio Afganistan: Ranije je u sličnom poginulo dvije tisuće ljudi, uglavnom djeca i žene

Samo nekoliko dana nakon razornih potresa u kojima je poginulo više od dvije tisuće ljudi, zapad Afganistana pogodio je novi snažan potres.

Eyewitnesses reported shaking in #Iran 4 min ago (local time 07:08:42)⚠

At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗

More info soon! pic.twitter.com/12c1ES3MNB





— EMSC (@LastQuake) October 15, 2023