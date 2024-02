Milanović žestoko o Turudiću: ‘Ovo se dogodilo prvi put od druga Tita’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se nakon što je u Saboru Ivan Turudić izabran za glavnog državnog odvjetnika. Rekao je kako nije čuo za Plenkovićevu poruku DORH-u, ali da ‘će dobiti i on od nekoga poruku’. “Često na proljeće rijeka pravde dođe. Ja sam poslao dokumente, a pismo”, rekao je predsjednik uvodno.

“Ovo je protiv put od Tita da partija odlučuje o čovjeku koji hapsi i zatvara. Ovo je nacionalna katastrofa. Nisam poslao pismo, u dokumentima je vrlo jasno prikazano o kakvom tipu se radi. Ova romansirana biografija Madame de de Pomadeur i Tureta je višak. Ukazuje da se radi o osobi koja je s razlogom trebala biti predmet interesa DORH-a, a sada se izvlači zašto nisam reagirao 2015.? Bio sam premijer, ne diktator”, rekao je Milanović.

“Svaka čast lipoj i radosti, to je nebitno, najstrašnije je da su se ti ljudi našli u tim okolnostima”, rekao je o sastanku s Mamićem.

Milanović: Tko je danas za ovo glasao, ne voli Hrvatsku

“Javnost bi, da je to zabranjeno, bila prikraćena za saznanja o kakvim vucibatinama imamo posla. I sad bi to zabranili. Pozivam na otpor ugnjetavačima. Po Plenkoviću se to ne bi trebalo objaviti, a ovo je informacija koji javnost mora znati”, naveo je i ponovio da će kao predsjednik pomilovati svakoga tko bude osuđen zbog tog zakona o curenju informacija.

“Sada je ova politička kabala i gojenci i poganci nametnula državnog odvjetnika kojeg ga je izabrala partija i suditi će po partiji i koji je slizan s partijom i to ne skriva. On se kao predsjednik Županijskog suda kada je taj sud pokrenuo istraga tajno sastojao s Zdravkom Mamićem jer nije znao da je ovaj pod mjerama SOA-e. Ali je bio bahat i mislio da mu prisluškuju telefon, a nije znao da ga SOA prati”, rekao je.

“I tko im je bio kontakt i tko ih je spoji. U svakoj uređenoj državi bi i za slučajan takav kontakt morao pisati izvještaj. Jer se kao zadnja kriminalna vucibatina vučeš po mraku s čovjekom koji je pod istragom i koji je vani samo zahvaljujući kauciji od 2 milijuna eura. O čemu su pričali je sasvim nebitno”, napominje Milanović.

“Taj čovjek nikako nije smio proći sigurnosnu provjeru, no on kako je došao tako će i otići. Tko god je danas glasao za ovo ne voli ovu državu, neprijatelj je Hrvatske. Sada imate saznanje o činjenicama, a što je Plenković napravio? Nazvao Turudića. DORH, tamo ima dosta saznanja o Turudiću koje su takve prirode da nikad nisu dovele do istrage, ova bitanga im dolazi za šefa. Plenkovićev interes je da onemogući takva curenja. To je bistro i plitko”, oštar je Milanović.









Plenkovića nazvao muzgavcem

Dodaje, i još moramo slušati gadarije. “I onda se Turudiću ne može ništa jer je zastupila zastara, u smislu provođenja disciplinskog postupka. Sada nam fali da nam se netko izbelji i kaže kako ste glupi. Ovo je najniža točka od kada se bavim politikom. Muzgavac Plenković prijeti, ovo je prijetnja novinarima, neće vas tamničiti ali će ubiti Boga u vama dok ne date podatke tko vam je javio o životu Madame de Pompadeur”.

Turudić je rekao da mu ne može oprostiti Lex Perković, Milanović to odbacuje. “Fućka mi se za Turudića, mene to ne pogađa, te ljude ne znam”. Zatim su ga novinari pitali o klubu u Slovenskoj.

“Ja sam u Slovenskoj bio s Radom Šerbedžijom, nisam tamo kartao, dajem odlikovanje onome tko kaže kakve veze imam s Draganom Kovačevićem. Pola HDZ-a je pohapšeno. Tu sam, neka kažu. Ja sam rekao da je Turudić radio određene stvari, rekao je da se vozio i pola sata. Turudiću je razina provjere bez veze, moja tajnica mora proći rigorozniju provjeru. Pitajte Gojenca na što misli kada me spominje za Slovensku.









O Pupovcu

Milorad Pupovac je ipak podržao Turudića u Saboru, kako to komentira predsjednik?

“Kao nemoralnog tipa koji se materijalno koristi za predstavnika srpskog naroda, što nije. Roma ima malo, Srba ima puno više, no za Pupovca i njegove nitko ne glasa. Srbi u Hrvatskoj se nisu dali getoizirati, uvijek su htjeli biti građani. Sve što je iskamčio od mene sada kamči od Plenkovića. On je duboko nemoralan čovjek. Pupovac svaki dan drugačije, nedavno je opisao Turudića sličnim riječima kao ja, i sada ga se bira za glavnog državnog odvjetnika pa to više ne vrijedi. Koalicija ja prljava udruga, u kojima prednjači nekoliko bezveznjaka, moraju služiti kao zadnji kazandžije”, rekao je Milanović. Srbi se ne moraju bojati u Hrvatskoj, dodao je.