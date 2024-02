Javio se Turudić, demantira optužbe: ‘Očekivao sam negativne reakcije, ali takvu histeriju’

Autor: Dnevno.hr

Sudac Visokog kaznenog suda i kandidat za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić u nedjelju je u razgovoru za Hinu demantirao niz optužbi i negativnih reakcija na objavljivanje njegove prepiske SMS-om s Josipom Rimac i poručio kako nije očekivao takav intenzitet mržnje prema njemu.

“Očekivao sam da će biti negativnih reakcija i napada, ali takav intenzitet mržnje koja je ravan histeriji kod dijela nekih parlamentarnih zastupnika i medija nisam očekivao i, naravno, od notornog predsjednika Republike”, rekao je Turudić komentirajući žestoko protivljenje njegovu imenovanju za glavnog državnog odvjetnika.

U subotu je predsjednik Republike Zoran Milanović na izvanrednoj konferenciji za novinare poručio da Turudić ne smije biti glavni državni odvjetnik jer postoje ozbiljne sigurnosne zapreke, a oporba ga je oštro kritizirala nakon što je Jutarnji list objavio detalje iz stotinjak whatsapp poruka Turudića i Rimac. Najvažnija rečenica koju je Milanović rekao na jučerašnjoj konferenciji za novinare, smatra Turudić, jest ta da će, ako postane glavni državni odvjetnik, “otvoriti i pročitati sve fajlove”.

Sastajao se s Zdravkom Mamićem

Na komentar kako je to predsjednik rekao u kontekstu optužbe da se Turudić, dok je bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, sastajao sa Zdravkom Mamićem, prvo dok je Mamić bio osumnjičenik, ali i kasnije kada je bio pod istragom, o čemu Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) ima saznanja, Turudić je rekao da je sve poznato što u tim fajlovima ima o tom spisu.

“Točno je da sam se tri puta u 2015. sastao sa Zdravkom Mamićem. Nakon našeg posljednjeg susreta, njemu je vrlo brzo određen istražni zatvor. Toliko o tome koliko sam ja njemu pomagao”, rekao je podsjetivši kako je pokrenuta istraga, podignuta optužnica i Mamić je osuđen. Tvrdi kako je samo pozitivno odgovorio na Mamićev poziv.

Na komentar predsjednika Milanovića o čemu su mogli razgovarati u trenutku kada je jedan pod istragom, a drugi predsjednik suda, Turudić je pojasnio u kojim okolnostima se nalazio s Mamićem. “Nismo se sastali ni na kakvim konspirativnim mjestima, to je bilo ispred moje kuće, ispred stana u kojem živim i u ljetnom dobu oko devet sati. Nismo se vozili satima, nego pola sata, što je zapravo nebitno”, rekao je.









Nikad nisam nijekao poznanstvo s Mamićem

“O tom susretu s Mamićem sam odgovarao i na sigurnosnim provjerama i SOA je zaključila da nema nikakvih sigurnosnih prepreka za moje bivanje sucem uskočkog odjela”, rekao je Turudić i ponovio da nikada nije nijekao svoje poznanstvo s Mamićem.

“Zanimljivo je da se ta činjenica ističe nakon devet godina, sve to vrijeme je znao za to, što je i sam naveo, a niti sam ja poricao. Motivacija je posve jasna”, dodao je.

Turudić ističe da je pristao na novu provjeru kada se javio na javni poziv za državnog odvjetnika, što će biti četvrta u nizu, a malo je sudaca u Hrvatskoj koji su četiri puta bili na sigurnosnoj provjeri.









“Kada se Milanoviću predoči taj podatak on odgovori da ne valjaju sigurnosne provjere, odnosno da SOA ne radi svoj posao. Da me on ‘sigurnosno provjeravao’ završio bih pred streljačkim strojem, poznajući njegovu tankoćutnost”, rekao je.

Svi koji mi se stavljaju na teret su osuđeni ili s optužnicama

“Za što me se napada? Da sam Sanaderov, a Sanader je suđen na Županijskom sudu gdje sam bio predsjednik. Dalje me se napada da sam blizak HDZ-u, ma što to značilo, HDZ na istom tom sudu osuđen kao pravna osoba. Spominju se dva čovjeka prezimenom Bašić koje ne poznajem, oni su također ili suđeni ili su u poodmakloj fazi postupka, štoviše, jedan od njih je sklopio sporazum s Uskokom.

Zadnje mi se stavlja na teret poznanstvo s Josipom Rimac, pa protiv nje je podignuta optužnica, opet igrom slučaja pred Županijskim sudom u Zagrebu, kojem sam bio predsjednik.

I moj bratić Miro Vrlja je za vrijeme mog predsjedanja Županijskim sudom osuđen je na višegodišnju zatvorsku kaznu. Toliko o mom pogodovanju nekim suspektnim ljudima, da ih tako nazovem”, rekao je Turudić,

Na pitanje kako bi opisao svoj odnos s Josipom Rimac, odgovario je da su bili dobri, ali ne previše. “Naravno da nismo prijatelji. Nisam nikad tajio da se poznamo, da se nađemo, da popijemo kavu. Je li to zabranjeno#, upitao je.

Na komentar kako ispada da je njihov odnos nešto prisniji nego što je dao naslutiti poručuje kako je to njegova privatna stvar. “Zašto se problematizira moj način komuniciranja putem privatnih SMS poruka? To je moja privatna stvar”, poručuje Turudić.

“Susreli smo se više puta iz raznih razloga. Jedanput me je tražila da joj pribavim neki pravilnik, poslovnik, neki javni dostupni dokument. Kad je počela govoriti o konkretnom predmetu”, rekao sam joj da ne želim razgovarati, dodao je.

Ne mogu biti odgovoran za poruke Rimac

Prema njegovim riječima Josipa Rimac u to vrijeme nije bila u kaznenom postupku. “Stvari treba gledati u kontekstu, niti jedna stvar koja mi je stavljena na teret nije dobro završila po one kojima sam navodno pogodovao”, poručio je naglasivši da ne može biti odgovoran za poruke koje je Josipa Rimac razmjenjivala s nekom trećom osobom, koju on ne poznaje.

“Kad netko dođe na Županijski sud, on mora proći portu, mora stati u red, biti upisan i zatim, eventualno, čekati pred mojim vratima. Ja sam primao stranke i ne moram tumačiti što je ona pisala nekom svom poznaniku”, ističe Turudić.

Na pitanje vidi li što sporno u tome što je Rimac od njega tražila požurenje nekog spisa, bilo svojeg ili tuđeg, odgovorio je kako ljudi dolaze sa svakakvim zahtjevima. “Ne mogu ja znati kad netko dolazi što će me pitati”, kaže. Na pitanje može li pojasniti slučaj Bašić, rekao je kako o tom slučaju „nema pojma” i ne zna je li ga Rimac željela pitati nešto o tome.

“Već sam rekao da je Inja Bašić pravomoćno osuđen temeljem sporazuma koji je postigao s Uskokom. Možda sam mu ja pogodovao i kod Uskoka”, rekao je.

Sukob interesa

S obzirom na to da se morao izuzeti iz pojedinih predmeta, upitno je bi li se kao glavni državni odvjetnik zbog sličnih slučajeva mogao naći u sukobu interesa.

Turudić odgovara kako je u svim predmetima koji su navedeni postupak već poodmakao tako da glavni državni odvjetnik u takvim predmetima nema što raditi.

“Ne mislite valjda da bi dolaskom na tu dužnost naložio da se obustave ti postupci”, upitao je.

Mediji pišu kako slučajevi poput ovog sa SMS porukama pokazuju zašto je važno da se objavljuju podaci iz istraga, što se pokušava spriječiti zakonom koji se kolokvijalno naziva „Lex AP”, što je Turudić prokomentirao kako on u svim tim postupcima nije ni svjedok niti stranka.

„Iznose se moje privatne SMS poruke. Ako to nekome čini zadovoljstvo, neka mu čini, nemam što drugo za reći. Volio bih vidjeti kako bi reagirali ti kritičari kad bi njihova utroba bila na pladnju”, poručio je.