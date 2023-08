Milanović ponovno udara, pljušte uvrede: ‘Jel’ Radman zvao da pita je li se krava otelila? Išao je njuškati’

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na promociji novih časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i dodjeli prvih časničkih činova na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“.

Zatim se obratio medijima te komentirao kakvo je stanje po pitanju dogovora s premijerom Plenkovićem oko imenovanja veleposlanika, na što se još čeka.

“Na samom početku je bilo moguće dogovoriti se. Ništa bez dogovora nema. Kao kod imenovanja vojnog ešalona, na kraju je napravljeno ono što je jedino moguće, što sam ja tražio”, rekao je uvodno Milanović.





“Da biste se s nekim nadmetali u politici morate imati zasade fair playa, toj bratiji to fali, čekao sam tri godine. Izrazio sam dobru vjeru, nije prošlo pola sata, a Gordan Grlić Ragnar (ministra Grlića Radmana prozvao je Ragnar, op.a.) je nazvao Orsata Miljenića. On je ‘loose cannon’, ne znam jel’ Plenković zna za to. Služba ne funkcionira nikako, očito je Plenkoviću bilo u interesu, važnije od normalnog funkcioniranja službe, da zadrži ono kontrole što je imao nad pojedincima jer mene u politici nije bilo neko vrijeme. On sve u politici gleda ‘mamino, ćaćino'”, kaže predsjednik.

Plenkovića prozvao da ne igra pošteno

Ponovno je naveo da se ne može igrati bez fair-playa.

“Procedura ukazuje na to da je to stvar dogovora na nižoj razini od predsjedničko-premijerske, ne baciš mi na stol, to tako ne funkcionira. Ne možeš brate dio prijedloga slati prema meni, a dio stavljati u ladicu, to je perfidno i to nije fair-play”, dodao je.

Rekao je da ima puno ozbiljnih problema u državi od toga.

“Plenković neće ništa, njemu odgovara da ljudi koji su imenovani u vrijeme seljačke bune, jer to su njegovi ljudi, budu i dalje oni, a tamo gdje odu ljudi, imenuje nekog otpremnika iz ministarstva. To je srozavanje razine, kao da na čelo vojnog učilišta staviš brigadira – to mora biti general. Tako on degradira službu.”

“Zašto je Radman zvao Orsata Miljenića? Da ga pita jel’ se otelila krava? Da ga pita što je. Išao je njuškati”. Neka Grlić Radman kaže kome je zvonio na gumb Trocadera u Parizu i tražio kolegu Goldsteina da kod njega večera, pa da ga na kraju proglasi ‘Titovim kurirom’. Nema popisa, pobogu, ne postoji”, oštar je Milanović.









O navijačima u Grčkoj

Milanović je zatim govorio i o Hrvatima koji se još uvijek nalaze u pritvoru u Grčkoj.

“Mi imamo dobro pravosuđe, ali Grčka ima najbolje, okupili smo se da imamo bakanalije oko grčkog pravosuđa”, sarkastičan je predsjednik.

“Pokušavam se sjetiti koga su moje riječi zavile u crno, onog Bugara kojeg su krivo pogledali u taksiju? Prvih pet dana zarobljeništva, ti ljudi su tamo zarobljeni, a pratite genezu, uskoro će postati ratni zločinci za Plenkovića i onda će ih zaboraviti, prvih pet dana sam pazio što govorim, imaju ih pravo držati pet dana, tada bi trebali odvojiti žito od kukolja, to očito nisu namjeravali, strpali su ih u pritvor 6 mjeseci. Kako domaća izjava može naštetiti? Kako? Drugo, Plenković ima nisko mišljenje o tom pravosuđu ako moje riječi mogu utjecati na status zarobljenika, tako je onda svejedno što ja govorim ako je to neovisno pravosuđe. Grci su pojačali represiju ali problem nisu takli, institut pritvora svi diktatori koriste s velikom radošću i malo odgovornosti. Ljudi su strpani u pritvor na pola godine, ne želim čuti huligani! Nisu tamo išli ubijati, išli su raditi probleme. Ničim nisam prozvao nesretnog Plenkovića i ministra koji je dvorska luda. Kažem vam, to nije način na koji se u modernoj europskoj zemlji postupa, ta ista zemlja vrši grube nasrtaje na slabe države ovisne o njima poput Albanije. Ali o Ukrajini ćemo pričati. Jeste čuli premijera da se očitovao o luđačkoj presudi Europskog suda za ljudska prava? On ne želi da ga to pitate jer ne neugodno”, nastavlja Milanović.









Hrvatske političke stranke protive se pretvaranju BiH u bošnjačku državu u kojoj bi se Hrvatima nametali politički predstavnici, objavila je u utorak njihova krovna organizacija, reagirajući na odluku europskog suda da glasanje na izborima mora biti zasnovano na političkom, a ne na etničkom kriteriju.

Milanović poručuje da je to tema koja ga više zanima nego bojišta u Ukrajini. “To je omča barem oko članka na nozi Hrvatima u BiH.”

‘To nisu ratni zločinci’

Zatim je opet govorio o navijačima u Grčkoj.

“Pet puta sam rekao da jesu huligani, ali nisu ratni zločinci, oni su pripadnici zajednice u kojoj ima posrnulih, ako nisu prekršili najdublja pravila duše time što su se išli mlatiti u Grčku, onda ih treba tretirati kao naše. Više puta sam rekao da su huligani, ali da to sada nije bitno. Kako to da su baš išli u Grčku? Jer je plodno tlo za takvu vrstu divljaštva. Ti ljudi su ratni zarobljenici. Pa ne možeš sto ljudi strpat u ćuzu na pola godine pa im gledat po džepovima imaju li negdje napisano ‘Ubij Grka’. Institut pritvora se zlorabi u Hrvatskoj, ali smo cvjetni vrt prema Grčkoj. Pogledajte Ameriku, Trump je pola toga napravio, a pola mu pakiraju. Je li to demokratski uzor? Bože sačuvaj. Poruka ovima, kako da ih nazovem, ti ljudi ne znaju što je fair play, sad će vjerojatno žrtvovati tog Barbarića u HEP-u koji je upozoravao na prodaju plina, jer su mu priključili struju u nekoj šupi na Hvaru”.

Na kraju je rekao da je jeo u restoranu na Hvaru za koji su mediji pisali da je tamo ilegalno.

“Jeo sam kod Slavića, nemam pojma ima li ugostiteljsku dozvolu, ali izdaje fiskalne račune. Dobili smo račun, jedino mi je platio rakiju. No s čašćenjem je ozbiljan problem, često mi nude da ne platim, ali ja to moram odbiti. I nije bila hobotnica nego neki gulaš”.

Žestoko o Mireli Holy: Ona nije pri sebi

Misli li da ga Plenković pokušava uvesti u kampanju za superizbornu godinu?

“Da, zato sve izjave daje iz središnjice HDZ-a, to je tipična komunistička, prljava navada. Nećete naći da sam ja izjave o pitanjima Vlade govorio s logom SDP-a, a kod njih je pravilo. Oni su gori od Bandića. Što se izbora tiče, moj utjecaj kada će oni biti je minimalan, no moja dužnost je da kažem da ću svako odstupanje od tvrdih rokova smatrati prevarom. U skoro 20 godina imali smo redovne cikluse izbora, onda se raspao Most i HDZ pa se moralo na izbore i ciklus je malo poremećen. Onda je na vlast nekako došao Plenković i 2020. je pravdajući epidemijom, izbore pomaknuo ranije jer mu je pasalo. Zašto izbori ne bi bili u sedmom mjesecu? Što stoji na putu, njegovi osobni i karijerni planovi da se ne bi zamjerio Ursuli? Nađite neke moje primjere i nemojte zvati za komentar Mirelu Holy, ona nije pri sebi. Je li netko tko piše mail direktoru HŽ-a 2012. godine i kaže da neku gospođu koja radi u njegovom uredu iz Bandićevog kabineta, apelira na direktora da ju poštede u restrukturiranju jer joj je muž član SDP-a. Što da radim? Jel’ to normalna osoba? Ne kažem da je kriminogena. I onda daje ostavku, nisam ju smijenio, kao Linića, za čiju smjenu je bilo puno razloga. Pobjegne sama iz stranke nakon što godinu dana provocira, nesretnici sad dajem prostor”, obrušio se na Holy.

“Ona je osnovala Orah, na njega je stalo neko prase i zdrobilo ga”, zaključio je uz smijeh.