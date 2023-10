Milanović o navijačima u Grčkoj: ‘Mogli su to riješiti za tjedan dana, ovo je perverzija’

Autor: I.G.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici samoborskog Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Samobora. Predsjednik je održao prigodni govor, nakon čega je dao izjavu za medije.

“Dolaze bez ikakve kontrole. To se jedino može riješiti na način da BiH uvede strože kriterije za ulazak u zemlju. ne možemo mi tu više ništa napraviti, osim da miniramo i pucamo na ljude. Ja nisam za vojsku na granici. Možemo o tome pričati, ali ja nisam za to”, rekao je Milanović o aktualnoj temi ilegalnih migracija i zaštite granice Republike Hrvatske.





‘Perverzija i pervertiranje ratnog prava’

Komentirao je situaciju s navijačima Dinama koji su zapeli u grčkom zatvoru.

“To je perverzija i pervertiranje ratnog prava. Grcima je trebalo dva mjeseca da usporede njihove otiske prstiju. Dva mjeseca vam je trebalo? Znam da ljudi čekaju patološki nalaz po mjesec dana, ali barem su na slobodi. Ovo je šarlatanski. što je to? Vladavina prava? Mogli su ih popisati i pustiti, pa tražiti od hrvatskih vlasti da ih ponovo izruče u grčku. oni su sasvim nepotrebno u zatvoru. Ovaj događaj baca jedno novo edukativno svjetlo na međunarodnu suradnju. Ovakvu situaciju do sada nismo imali i iz nje svi možemo nešto naučiti. Čovjek je umro, ali sve ovo se moglo riješiti u tjedan dana, da su htjeli”, rekao je Milanović.

‘Morao sam se zadovoljiti s tri i pol milijuna kuna’

Komentirao je činjenicu da Mostovac Marin Miletić prikuplja novac za svoju kampanju i odgovorio na pitanje bi li on donirao nekome za kampanju.

“Ja to ne bih radio. To nije u redu. Komentirati bivšu stranku je no go, a donirati bilo kome, ne. Ja sam se morao zadovoljiti s tri i pol milijuna kuna. Radosna vijest, ne za svakoga, je da je bilo dosta”, rekao je.

“Ima li nekog pitanja o kestenima? Nema? Ciao”, završio je Milanović.