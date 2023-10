Anušić je tijekom požara u Osijeku pao na još jednom ogromnom političkom testu: Ovo je golema pljuska za HDZ-u

Autor: Iva Međugorac

Požar u osječkoj tvornici Drava International uz ostalo sa sobom donosi i političke posljedice uvjereni su u to oni koji godinama prate političke peripetije u Slavoniji u kojoj posljednjih godina kao najpoznatija politička figura stasa župan Ivan Anušić, ali i njegov imenjak gradonačelnik Osijeka Ivan Radić mada je opće poznato kako je Slavonija oduvijek bila HDZ-ova utvrda neovisno o tome koji se političar u tom trenu nalazio na vodećoj poziciji u ovom djelu zemlje u kojoj se i danas kao neformalnog vladara spominje i HDZ-ova doajena Vladimira Šeksa koji je usput budi rečeno blizak i sa čelnim ljudima spomenute tvornice.

Unutarstranačke trzavice ponovno su tema

Dugo se po HDZ-u govori i o nesuglasicama između Šeksa i župana Anušića i to navodno zbog borbe za prevlast u Slavoniji, koja bi i sada nakon požara mogla biti zona oko koje će se unutar HDZ-a voditi sukobi, tim više što se do unazad nekoliko dana činilo kako je Anušićeva županija jedina unutar Slavonije u kojoj HDZ ne mora brinuti oko rezultata za parlamentarne izbore. Požar je međutim još jednom ogolio Anušićevu nemoć pa se postavlja pitanje je li on doista utjecajan i izravan kao što nastoji ostaviti dojam, ili je on ipak još jedan u nizu onih koji su spremni na šutnju kojom se zadovoljavaju vlastiti i stranački interesi.

Anušića se i unutar HDZ-ova desnog krila, ali i generalno na desnici propitkuje još otkako je iz Plenkovićeve vlade izbačena njegova prijateljica, ministrica Nataša Tramišak koja se profilirala u hrabru, mladu ženu posebice nakon što je na konferenciji za tisak premijera izravno tražila da joj objasni razloge njene smjene referirajući se između ostalog neizravno i na svoju prethodnicu Gabrijelu Žalac kojoj je Plenković bio i više nego naklonjen čak i nakon afera koje su punile medijske stupce, a koje su se povezivale s bivšom ministricom i velikom premijerovom prijateljicom.





Pitanja koja je Tramišak postavila, naglo su stala, a iako se očekivalo da će Anušić nakon toga otpočeti ozbiljan rat i stati u obranu mlade kolegice, na koncu se ispostavilo da je Tramišak u ovoj priči najhrabriji protagonist, dok se Anušić u konačnici šutke priklonio odlukama stranačkih šefova, odnosno odluci premijera Plenkovića koji je tim manevrom Anušiću dao do znanja da je on gazda u HDZ-ovom dvorištu, što je osječki župan bez puno prigovora prihvatio, baš kao što prihvaća Plenkovićevu koaliciju s Pupovcem, kojeg tek s vremena na vrijeme podbode- zlobnici bi rekli uglavnom u vlastitom interesu političkog profiliranja na desnom spektru.

Anušić je pobjesnio, ali..

I na dan potresa na dijelu političke scene proširile su se glasine o tome kako je Anušić pobjesnio, prozvao Zagreb, ušao u kontakt s vodstvom svoje stranke i odlučio prokazati odgovorne za propuste u tvrtki Drava International. Očekivalo se u Slavoniji da popularni župan neće šutjeti, i da nakon štete koja je Osijeku požarom nanešena neće biti govora u rukavicama, ali kako je vrijeme počelo odmicati, tako su se i tenzije počele spuštati posebice kada je u Osijek stigao ministar branitelja Tomo Medved, koji i inače nerijetko uskače u ovakvim kriznim situacijama kada je potrebno umiriti građane, ali i smiriti unutarstranačke tenzije koje između Anušića i premijera Andreja Plenkovića traju dulje vrijeme, ponajviše stoga što je Anušić u javnom prostoru predstavljan kao svojevrsni neformalni vođa HDZ-ove desnice koja nije sklona Plenkoviću što je pomalo paradoksalno kada se znade da je Anušić u vodstvo HDZ-a stigao kao kandidat s Plenkovićeve liste na kojoj se našao na posljednjim unutarstranačkim izborima.

Pita li se razočarane Slavonce sve ono što se u političkom smislu nakon požara dešavala obični je populizam, kojim se kako nam kažu podjednako koriste i Anušić, i Plenković i oporbeni saborski zastupnici. Dio naših sugovornika iz Osijeka podsjeća da je Anušić gotovo svakodnevno prolazio pored tog smeća koje se zapalilo, a sada djeluje kao da je sve političare iz ovog kraja situacija zatekla. Gostujući na RTL Direktu Anušić je pokušao odgovoriti na pitanje koje su točno institucije trebale reagirati kako bi se ova situacija izbjegla kada se zna da i županijom, i državom i gradom rukovodi HDZ.

“Kakve to veze ima s HDZ-om, gospođom? Stvar je državnih institucija i inspekcija. Ovdje se 20 godina taložilo. Prije šest godina je HDZ tek preuzeo županiju, a prije dvije godine Grad Osijek. Pustite te priče političke.Ovdje se radi o klasičnoj zloupotrijebi onoga što je ovdje rađeno, neradu i neaktivnosti onih koji su ovo trebali kontrolirati, sprječavati kada su upozorenja dolazila, kada je jedna nevina žena mlada žena poginula čisteći”, rekao je Anušić kojega je voditeljica potom upitala tko su ti ljudi koji nisu provodili kontrole.

Odgovorni Inspektorat, DORH, policija, ali ne i HDZ

“Pa Inspektorat, DORH, policija, ne znam ni ja tko. Nemam pojma. Ja nisam ni DORH ni policija, ja sam župan. Ja ovdje sjedim, od sinoć smo ovdje na terenu, pokušavamo stvari poravnati i molimo dragoga Boga ili ne znam ni ja više koga da se ovdje stvari počinju rješavati, da svatko svoj posao radi kako treba i da ne dolazi do ovakvih havarija”, objasnio je Anušić čija objašnjenja su podijelila i same Slavonce.

Dok jedni drže kako je i župan u ovom slučaju trebao i morao više poduzeti, drugi se pak pitaju što je tu jedan župan uopće mogao. Oni neskloni Anušiću smatraju da je i ranije bilo potrebno u krugu tvornice izvršiti parcelizaciju te uz pomoć vatrogasnih inspektora u krugu tvornice urediti protupožarne puteve te osigurati takozvani zemljani nagašaj kojim se jedino i može ugasiti, odnosno ugušiti plastika kao visoko gorivo i kancerogeni materijal koji nastaje pri izgaranju istog, uz to se moglo naložiti i zabranu odlaganja bala plastike na poljoprivrednom zemljištu te inzistirati da se ona odlaže na uređenom i ograđenom prostoru koji je neprestano morao biti pod video nadzorom, što su po riječima našeg dobro upućenog sugovornica samo neke od stavki koje su se mogle poduzeti i na lokalnoj razini, da je bilo želje, i volje te da se manje politizira. U politički dio priče uključio se i osječki SDP koji se doduše bori za opstanak, a koji je također skrenuo pažnju na Anušića.









”Ne može ostati neprimjećeno i pranje ruku župana Ivana Anušića i gradonačelnika Ivana Radića koji ljutito prozivaju neimenovane institucije i nadležne koji godinama nisu reagirali na njihova upozorenja o potencijalnoj ekološkoj bombi. Je li ovo pravi primjer funkcioniranja obećane HDZ-ove sinergije u vertikali grad-županija-država koja je očito, prema reakciji župana i gradonačelnika, potpuno impotentna? I nakon velikog požara 150 tona guma koji je u srpnju buknuo kraj Osijeka javno smo pitali gradske čelnike kako je moguće da takva količina opasnog otpada stoji neosigurana i da Grad za nju ne zna. Odgovor nikada nismo dobili”, tvrde u osječkom SDP-u dok Anušić traži odgovornost Zvonka Bedea vlasnika tvrtke Drava International, koji je ušao u otvoreni konflikt sa županom, okupljajući svoje djelatnike u prosvjed ispred tvornice.

U konflikt sa županom ozbiljno bi mogao ući i glavni državni inspektor Andrija Mikulić jer iz Anušićevih riječi proizlazi da je upravo on prozvan zbog griheha nečinjenja, ali ni tu osječki župan nije bio pretjerano precizan- odgovorni za propuste za sada nemaju ime, ali je unatoč tome što HDZ dva desetljeća upravlja ovom zemljom i Slavonijom naglasak priče stavljen na to da HDZ s time nema veze. Klasična je to politička priča koja je posebno karakteristična baš za Slavoniju i HDZ koji ovom regijom drma posljednja dva desetljeća bez da itko ozbiljan postavi konkretna politička pitanja i imenuje političke krivce. Nema toga u politici tko je odgovoran za iseljavanje Slavonaca, nema odgovornog za manipulacije novcima iz famoznog projekta Slavonija, nitko nije odgovoran ni za katastrofalnu reakciju na pojavu afričke svinjske kuge pa tako vjerojatno nitko neće biti odgovoran ni za požar koji bi HDZ-u trebao stići kao finalna opomena, ne trebaju Slavoniji koja se kroz svoju povijest dokazala kao regija hrabrih ljudi i ratnika oni koji će podilaziti stranačkim interesima hvaleći se svojim domoljubljem. Slavoniji trebaju političari koji svoje domoljublje žive boreći se marljivo za svoje građane, bez sitničavog stranačarenja, nepotizma i korupcije.