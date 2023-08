Lukašenko otkrio skrivene detalje razgovora s Prigožinom: ‘Onda k vragu, umrijet ću’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je u petak da je upozorio vođe ruskih plaćenika Jevgenija Prigožina i Dmitrija Utkina da paze na moguće prijetnje njihovim životima, te tvrdi da će borci Wagnera ostati u Bjelorusiji.

Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin isprva je obećao da će slomiti Prigožinovu lipanjsku pobunu, uspoređujući je s ratnim previranjima koja su započela revolucijom 1917., ali nekoliko sati kasnije postignut je dogovor da se Prigožinu i nekim njegovim borcima omogući premještaj u Bjelorusiju.

Prigožin je, rekao je Lukašenko u petak, dva puta odbacio zabrinutost koju je iznio bjeloruski čelnik o mogućim prijetnjama njegovom životu.





Prigožin je rekao: K vragu, umrijet ću

Lukašenko je rekao da je tijekom pobune upozorio Prigožina da će “umrijeti” nastavi li marširati na Moskvu, na što mu je Prigožin rekao: “K vragu s tim – umrijet ću”.

Lukašenko kaže da je Utkina i Prigožina jednom prilikom upozorio, rekavši: “Momci – pazite se”.

Iz Lukašenkovih riječi, koje je prenijela državna novinska agencija BELTA, nije baš jasno kada je došlo do tog razgovora, prenosi Reuters.

Lukašenko: Putin ga nije dao ubiti

Lukašenko, inače stari Prigožinov znanac i bliski saveznik Rusije, rekao je da Putin nema nikakve veze s padom zrakoplova.

“Poznajem Putina, on je proračunat, vrlo smiren, čak i spor”, rekao je Lukašenko. “Ne mogu zamisliti da je to učinio Putin, da je Putin kriv. To je jednostavno pregrub i neprofesionalan posao.”