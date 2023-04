‘JA TO ČAK NE BIH NITI KAO VIJEST OBJAVIO!’ Hrvatski stručnjak upozorio na tajne službe: ‘Prisjetimo kako su zaboravljali aktovke u pubovima’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Mediji su se uzburkali zbog navodnih tajnih dokumenata koji su ‘iscurili’ u javnost putem društvenih mreža.

Zovu to analitičari i vojni akteri tajnim ratnim dokumentima s detaljima planova SAD-a i NATO-a za jačanje ukrajinske vojske uoči planirane ofenzive protiv ruskih snaga.

Ovog su tjedna objavljeni na društvenim medijima, potvrdili su za najistaknutije svjetske medije viši dužnosnici administracije američkog predsjednika Joea Bidena.





Sve je prikrivano

Inače, dokumenti su navodno stari pet tjedana, piše The Independent.

Stižu informacije kako Pentagon istražuje tko bi mogao biti iza curenja dokumenata koji su se pojavili na Twitteru i Telegramu, aplikaciji s više od 500 milijuna korisnika koja se masovno koristi u Rusiji. Analitičari navode kako se čini da su dokumenti modificirani u odnosu na originalni format. U verzijama dokumenata koji su procurili su američke procjene ukrajinskih žrtava preuveličane, a ruskih umanjene, navode analitičari s kojima je razgovarao NYT.

Modifikacije upućuju na mogući pokušaj širenja dezinformacija u režiji Moskve, navode analitičari. Ipak, objava dijela originalnih dokumenata, koji uključuju fotografije grafova očekivanih isporuka oružja, procjene snage bataljuna i drugih planova, predstavljaju značajan sigurnosni propust američkih obavještajnih službi, tvrde mediji.

Ukrajinci su svoje rekli

A curenje povjerljivih dokumenata komentirao je ukrajinski političar i savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog Mihajlo Podoljak. On tvrdi da to izgleda kao ruska operacija dezinformiranja kako bi se stvorile sumnje o planiranoj ukrajinskoj protuofenzivi, rekao je ukrajinski dužnosnik. Mihajlo Podoljak rekao je Reutersu da dokumenti o kojima je izvijestio The New York Times sadrže “vrlo veliku količinu izmišljenih informacija”.

“Ovo su samo standardni elementi operativnih igara ruskih obavještajaca. I ništa više”, rekao je Podoljak u pisanoj izjavi.

“Rusija traži sve načine da povrati inicijativu”, rekao je Podoljak. “Pokušava utjecati na scenarije za ukrajinske protuofenzivne planove. Uvesti sumnje, kompromitirati ideje i konačno (nas) zastrašiti koliko su ‘informirani'”, dodao je.









Inače, što se same bojišnice tiče, ukrajinske snage se mjesecima suočavaju s ruskim napadima na istoku zemlje, koncentriranima oko grada Bahmuta. Ukrajina se nada da će sljedećih tjedana ili mjeseci pokrenuti protuofenzivu kako bi vratila teritorij pod ruskom kontrolom.

Valja imati na umu kako je većina informacija koje dolaze iz svjetskih medija stvar ratne propagande pa sve treba uzeti s rezervom…

Analiza stručnjaka

Što se događa, tko i što stoji iza puštanja povjerljivih informacija u javni prostor te kakvih bi posljedica to moglo imati, upitali smo geopolitičkog eksperta, uglednog analitičara Branimira Vidmarovića.









“Curenje informacija može biti namjerno, ali može biti i slučajno. Prisjetimo se prije pet, šest godina slučajevi iz Engleske kad su ljudi iz MI6 (tajna služba) ostavljali u pubovima tajne dokumente i zaboravljali aktovke. Mogu se desiti svakakve stvari”, rekao je Vidmarović.

Mogu li ovi dokumenti naštetiti nekome?

“Ti dokumenti ne mogu nikome naštetiti. Ni na ishod ratovanja, ni na umove ljudi. To je apsolutno beznačajno, diže se sad medijska hajka i puno je tu šumova, a učinak je nikakav. Ja to ne bih niti kao vijest čak stavljao”, jasan je stručnjak.

Što se tiče sadržaja, vjerojatno je prepravljen. Ako postoje dvije verzije. No, mi ne znamo čija je verzija istinita. To nama pričaju analitičari: Da jedna verzija je istinita, a druga nije. Ti analitičari nisu bili u doticaju s dokumentima. Ne znaju koji je dokument izvornik, možda baš onaj gdje su veće brojke žrtava, a možda nije. Uglavnom, šta god bilo, to je beznačajno. To je mogao izvući zaista netko od ruskih agenata, mogli su prepraviti u photoshopu, ali učinak i cilj konačni nije jasan. Učinak je minimalan, ja bih rekao da ga niti nema”, zaključio je Vidmarović koji očito smatra da su se tresla brda, a rodio miš.