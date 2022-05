‘NAJUGROŽENIJA SU DJECA’ Tek što smo skinuli maske imamo novu epidemiju, Markotić upozorava na što treba paziti

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić komentirala je što u Zagrebu bukti epidemija rotavirusa, a zabilježen je i veći broj slučajeva hepatitisa A i ospica.

Ističe da su brojke zaraženih puno veće nego što su ih navikli vidjeti. Objašnjava da će većina ljudi imati blaže simptome.

“Najugroženija su djeca od šestog mjeseca života do dvije godine pa i do pet godina gdje mogu vrlo brzo uz obilno povraćanje, visoku temperaturu i proljeve, brzo dehidrirati. Bitno je kod djece jako paziti kakva je situacija”, upozorava Markotić.

Jedna vrsta obiteljske bolesti

Dodaje da je to jedna vrsta obiteljske bolesti. Naime, ako je jedna osoba u domaćinstvu zaražena, najčešće oboli čitava obitelj.

Kaže kako to što su se dvije godine nosile maske, a sada se više ne nose, ne može utjecati na otpornost organizma. Za hepatitis A i bolesti koje se prenose “prljavim rukama” kaže da su bolesti koje su raširene u nerazvijenom svijetu.

Niski higijenski standardi

“Higijenski standardi tamo su na niskim razinama. Tamo su ljudi uglavnom prokuženi i eksplozivne epidemije se ne događaju. Razvijene zemlje, poput Europe i Hrvatske, one se rijetko susreću zbog higijenskih standarda koje imamo s takvim bolestima”, objasnila je Markotić.





Opisala je na koji način bolest dođe do zapadnih zemalja. “Povremeno unošenje, a to je onda najčešće bolest putnika i osoba koje imaju određeno rizično ponašanje može dovesti do širenja epidemija među stanovništvom koje se 20 ili 30 godina nije susrelo češće s takvim infekcijama i onda imamo posljednjih godina, svakih par godina epidemije hepatitisa A i rotavirusa ili nekih drugih bolesti koje se prenose rukama, kontaktom, zagađenom hranom, vodom i slično”, kazala je Markotić za Novu TV.