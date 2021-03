MAMIĆ NIJE NI SVJESTAN ŠTO JE NAPRAVIO! Hodak za Dnevno otkriva novi problem: Priznanje zbog kojeg mu se ne piše dobro

Autor: Iva Međugorac

Nepovjerenje hrvatskih građana prema pravosuđu godinama se kao tema provlači kroz medijski prostor, a potvrdu tog stanja javnost je mogla vidjeti i ovih dana kroz primjer odbjeglog Zdravka Mamića, koji iz Međugorja neumorno proziva osječke suce prozivajući se reformatorom pravosudnog sustava.

Ta Mamićeva reforma otišla je toliko daleko da je za sobom povukao čak i suca Krušlina koji ga je na Županijskom sudu u Osijeku osudio na šest i pol godišnju zatvorsku kaznu, da bi se u međuvremenu pojavile snimke Mamićevih susreta s njime, a paralelno s time i optužbe o podmićivanju navedenog suca.

Što Mamića i osječke suce očekuje nakon svega što smo zadnjih dana vidjeli i čuli, upitali smo uglednog zagrebačkog odvjetnika Zvonimira Hodaka koji se na samom početku razgovora referirao na slučaj Krušlin.

”Gospodin Krušlin je Mamića osudio na šest i pol godina, i ako uzmemo kao pretpostavku da je optužnica bila točna, dokumentirana i puna dokaza, onda ta presuda u sudskoj praksi stoji. Kako sada iz tog rašomona izdaći? Presuda stoji formalno-pravno i procesualno, a s druge strane gospodin Krušlin se zaigrao i priznao da je uzeo sat, da je uzeo sat da bi pogodovao gospodinu Mamiću onda je mogao tu presudu učiniti logičnom na način da ga je osudio na četiri godine i jedanaest mjeseci. To znači da nema obligatornog pritvora i da se cijelo vrijeme brani sa slobode”, kaže Hodak uz opasku da se sa slobode daleko lakše pripremati i za žalbenu sjednicu Vrhovnog suda za koju je potrebno prikupiti dokaze.

”On mu nije napravio baš nikakvu uslugu, a uzeo je sat. E sad, kako to objasniti logički? To je prečudna priča”, smatra Hodak pa podsjeća da su Mamića iz Zagreba preselili na sud u Osijek jer se tvrdilo kako u glavnom hrvatskom gradu poznaje prevelik broj sudaca.









”Preselili su ga tamo gdje poznaje još veći broj sudaca nego u Zagrebu, to znači preselili su lisicu u kokošinjac”, šali se Hodak koji je baš zbog ovog predmeta zabrinut za katastrofalnu percepciju hrvatskog pravosuđa. ‘

‘Iz dana u dan imamo novog suca koji je bio negdje. Da se razumijemo – suci su ljudi, ne mogu biti isključeni iz bilo čega, ne mogu biti isključeni iz nekakve fešte, ali postoji nekakva nevidljiva granica koja se ne smije prijeći. I što je sad sa sucima, a ja ih znam 50 godina sam u odvjetništvu, koji su pošteni, koji su korektni, kojima ne smijete ni pomisliti da nešto date”, propitkuje se poznati odvjetnik koji ima iskustva i sa sucima u Americi, no kod njih je praksa nešto drugačija od ove naše.

Suci i odvjetnici iz istih predmeta nerijetko se druže, sastaju na kavama i ručcima te ondje polemiziraju i o predmetima na kojima zajednički sudjeluju.









‘‘I ja sam u tome sudjelovao dok sam živio u Americi, na tom ručku se raspravlja o tom predmetu, kako ga najbolje riješiti, to je sve potpuno normalno, međutim kod nas je to sve strogo odjeljeno. Suci i odvjetnici se ne smiju čak ni pozdravljati, kamoli stranke u postupku koje su optužene, ali to je sve jedna farsa. Ljudski je da ljudi razgovaraju, da se druže do jedne granice”, smatra Hodak no upozorava da u pravosodnom sustavu kao što je ovaj hrvatski takvi ručkovi ne bi smijeli niti postojati.

”Odvjetnik i sudac mogu negdje u sudskom kafiću gdje je pauza uvijek od 10 do 11 sati popiti kavu, zašto ne bi popili kavu, ali to je maksimum dalje od toga ne bi smijelo ići”, misli naš sugovornik koji je iznio i svoja predviđanja za nastavak Mamićevog slučaja. Prema njegovim riječima, Mamić nema šanse ni na Ustavnom sudu, ali ni na Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

“Ja mu želim sve najbolje, ali on je faktički priznao teško kazneno djelo-podmićivanje ljudi iz pravosuđa. On je to priznao, ne jednom, on iz dana u dan govori što je kojem sucu dao, eskupirati se ne može. Druga su stvar njegovi predmeti na koji će se način tretirati, pravomoćna presuda je potvrđena na Vrhovnom sudu RH, raspravljalo se samo o činjenicama i dokazima koji su bili dovoljni da bi on bio osuđen. Vrhovni sud je to smatrao dovoljnim za izricanje presude koja je sad pravomoćna, ono što sada slijedi može biti loše po Mamića koji je u svakom slučaju dirnuo u jedno osinje gnijezdo i rekao ono što smo svi donekle znali”, tvrdi nadalje naš sugovornik te najavljuje i novi predmet.

”Državno odvjetništvo će protiv njega podići dobro dokumentirano optužnicu, dokumentiranu zahvaljujući njemu, on je podmićivao suce i to je kazneno dijelo za koje su kazne dosta visoke” otkriva Hodak te dodaje da se nakon toga u slučaju da se potvrdi odgovornost sudaca ni oni više neće moći baviti svojim poslom.









”To je za suce presuda, i to odmah u isti čas pravomoćna presuda. Oni se više tim poslom više ne mogu baviti, preostaje im upis u odvjetničku komoru Hrvatske, ukoliko budu primljeni”, zaključuje Hodak uz opasku da su i za to kriteriji visoki, te da i tu može biti problema.