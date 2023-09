HRT došao snimati pa se užurbano skrivali dokazi? ‘Stigle su četiri marice, pokupili su ih sve’

Autor: Daniel Radman

Stanovnici Slunja već mjesecima su u strahu od migranata. Kako nam je ispričala jedna mještanka, inače majka dvoje djece, svakodnevno ih na stotine prođu njihovim gradićem.

“Uglavnom su to muškarci, u svojim 20-ima”, naglašava.

Jučer je, javlja nam, bila iznimka. Cijeli grad bio je “očišćen” od neželjenih gostiju.





Zbog HRT-a stigle četiri marice

“Inače je katastrofa, svako jutro kad dođem na posao, negdje između 15 do šest i šest, policija dolazi po njih i skuplja ih ili čeka bus koji dođe iz Bihaća u 6.

Jučer ujutro posve druga priča, stigle su četiri marice. Znali su da HRT-ova ekipa dolazi snimiti reportažu i na onom malom parkiralištu ispred robne kuće odmah su ih skupili sve. Po Slunju se pričalo kako je išla naredba da se ni jedan migrant ne smije vidjeti u gradu dok su kamere tamo”, reći će nam pomalo ogorčeno.

I u Medvedovom Cetingradu nije bolje

Kako i ne bi bila kad su svakodnevnu rutinu i život u mirnom okruženju zamijenili tjeskobom.

“Stvari koje su nam nekad bile normalne sad su nam totalno nenormalne. Više ništa nije normalno. Ne znam kad sam zadnji put bila u šetnji s djecom, strah me bilo kuda otić’ od kuće. Ma, strah me i samu do Korane otići.”

Pokazuje nam i fotografije odjeće koju migranti ostavljaju iza sebe pa još nadodaje kako je i u obližnjem Cetingradu, rodnom mjestu ministra Tome Medveda, slična situacija.

“Nedavno smo ostavili otvorena vrata od balkona, kći mi je sva prestrašena došla. Kaže, sad ih je sedam prošlo i svi su gledali u mene”, prepričava nam neugodni moment.









Gradonačelnica se nada rješenju “od gore”

Bilo kako bilo, kamere HRT-a na koncu stigle, a putem nacionalne televizije i sama gradonačelnica Mirjana Puškarić je poželjela što efektnije rješenje.









“Priželjkujemo rješavanje ovog problema i na višim razinama”, poručila je.