Goste na plaži u Hrvatskoj šokiralo novo pravilo: ‘I to su uspjeli naplatiti?’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Hrvatska strana Jadrana nikada nije bila tako skupa kao ove godine, a sudeći prema komentarima s terena, domaćini su na plažama počeli naplaćivati čak i ono što se nikad nije naplaćivalo.

Dok su se gosti već navikli na skupe cijene ležaljki i suncobrana, vjerojatno nitko ne očekuje da će morati platiti tuširanje na javnim plažama.

Doduše, ne naplaćuju sve plaže korištenje tuševa, ali ako se na nekim plažama želite istuširati, morate izdvojiti 50 centi za 15 sekundi.





Jel Hrvati stvarno naplaćuju 0.5€ za tuširanje na plaži? Zna li neko provereno? pic.twitter.com/MEXplYltYg — Nina Krunić (@nina_krunic) July 26, 2023

Ništa novo

Jedan je korisnik objavio TikTok video na kojem ubacuje žeton i odlazi pod tuš, uz kratki natpis: “Ovo ima samo na Balkanu”, napisao je. I dok se jedni čude, drugi pišu da to nije ništa novo i da se prakticira godinama.

“U Makarskoj malo prije restorana Lavander je tuš, ubaciš pola eura i imaš 30 sekundi da se istuširaš. Provjereno”, “Štedi vodu kao da je zlata vrijedan”, “Negdje se naplaćuje, negdje ne. Uglavnom na većim, poznatijim plažama, poput Zlatnog rata na Braču, ali na mnogim plažama se ne naplaćuju”, “Nije to ništa novo. Gledam to u Dubrovniku 15 godina”, “Je li ovo realno”, “I to su uspjeli naplatiti”, samo su neki od komentara ispod videa.