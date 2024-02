Čile poharali stravični požari, mnogo je mrtvih: Na terenu vojska, uveden policijski sat

Najmanje 64 osobe poginule su u Čileu dok šumski požari bjesne diljem zemlje, a vlasti upozoravaju da će broj žrtava vjerojatno rasti. Proglašeno je izvanredno stanje jer su obalni gradovi zagušeni u dimu, a ljudi koji žive u središnjim regijama prisiljeni su napustiti svoje domove.

Na tiskovnoj konferenciji održanoj u nedjelju nakon što je posjetio pogođena područja, predsjednik Gabriel Boric rekao je da će broj žrtava znatno porasti i proglasio ponedjeljak i utorak danima nacionalne žalosti za žrtvama požara. Rodrigo Mundaca, guverner regije Valparaiso, rekao je u nedjelju da su vlasti zadržale policijski sat u gradovima Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana i Limache kako bi im se omogućilo da se usredotoče na borbu s požarima.

Gradonačelnica Quilpuéa, Valeria Melipillán, rekla je za CNN Chile da je požar vjerojatno najveći ikada u regiji i da je gotovo 1400 kuća u općini oštećeno. Melipillan je dodala da iako su napori evakuacije bili učinkoviti, neki ljudi u pogođenim područjima nisu željeli napustiti svoje domove. Papa Franjo je u objavi na ‘X’ pozvao ljude da “mole za preminule i ozlijeđene žrtve razornih požara koji su zahvatili središnji Čile”.

#BREAKING #Chile Additional footage of the devastating forest fires in Chile. pic.twitter.com/MXBj5ddwgI

— The National Independent (@NationalIndNews) February 4, 2024