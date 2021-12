(VIDEO) NAPOKON GA KRENULO: Vatreni zabio prvijenac u Premiershipu

Nakon neuspjele avanture u Evertonu, pa odlaska u Rusiju u CSKA i na kraju ponovnom povratku na Otok u Wes Ham, Nikola Vlašić je skupio 20. utakmica u Premiershipu i napokon je uspio zabiti u Engleskoj.

Vlašić je ušao s klupe tek u 85. minuti, a sedam minuta poslije u drugoj minuti sudačke nadoknade Bowen je dao povratnu loptu na Nikolu koji je poentirao u praznu mrežu za pobjedu Čekićara 4:1 nad Watfordom.

Vatreni je tako potvrdio pobjedu West Hama, a proslavio je pokazivanjem čekića, simbola londonskog kluba, a gol Vlašića pogledajte OVDJE.

Mala minutaža

Vlašić je ovo ljeto stigao u West Ham za 30 milijuna Eura, ali ga trener Moyes ne vidi u prvoj postavi u Premier ligi pošto je u osam utakmica odigrao prosječno 25 minuta, dok mu je nešto veća minutaža u Europa ligi. West Ham je ovom pobjedom zadržao peto mjesto na tablici s četiri boda iza Arsenala

Podsjetimo, prošle sezone u CSKA Nikola je u 34 nastupa zabio 12 golova i sedam puta asistirao.

FULL-TIME Watford 1-4 West Ham@WestHam come from behind to win convincingly at Vicarage Road, with Tomas Soucek, Said Benrahma, Mark Noble and Nikola Vlasic on target#WATWHU pic.twitter.com/1AbOpWhPBt

— Premier League (@premierleague) December 28, 2021