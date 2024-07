Dejan Lovren prekrižen zbog plaće, otvara se prilika za Dinamo ili Hajduk

Izgleda kako neki bivši Vatreni više nisu na cijeni u svojim klubovima pa se tako Bešiktaš po svaku cijenu želi riješiti Ante Rebića, a u sličnoj situaciji našao se i Dejan Lovren, koji je postao težak balast njegovom Lyonu.

Francuzi su naime ovog ljeta odlučili napraviti veliku rekonstrukciju momčadi, klub je na pojačanja potrošio čak 135 milijuna eura i sad je došlo vrijeme za rezanje troškova, a među prvima kojeg bi se htjeli riješiti je bivši Vatreni.

Lovren se vratio u Lyon prošle sezone, ali nije se baš naigrao u klubu tijekom tog vremena, a o njegovom odlasku već se počelo pisati u zimskom prijelaznom roku, kada je zainteresiran bio Dinamo, ali problem je predstavljala visoka plača Hrvata u Lyonu.

Lyon have informed Dejan Lovren that they no longer count on him, as reported by L’Equipe.

Pierre Sage left him out of the squad for the pre-season in Austria, as well as a few other players, and he will have to look for a new club. 🚨 pic.twitter.com/UeqDhjuG3f

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) July 15, 2024