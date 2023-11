Veliki dinamovac ironično ustvrdio: ‘Oni zatvore krov, a mi možemo samo zaključati stadion’

Dinamo je nakon velikih peripetija ipak uspio dogurati do pozicije da sam odlučuje o svojoj sudbini u Konferencijskoj ligi protiv Ballkanija na Maksimiru za dva tjedna od 21 sat, kada će i neriješeno biti dovoljno da modri osiguraju novo proljeće u Europi.

Astana je postala prava mušterija za Dinamo, momčad iz glavnog grada Kazahstana jednostavno ne može parirati modrima i u slabijem izdanju, kao primjerice u prvom poluvremenu današnje utakmice, no tu moramo istaknuti Zagorca i obranjeni penal.

Golovima Vidovića i Kaneka Dinamo je uspio odnijeti pobjedu u drugom poluvremenu, a pobjedom Viktorije nad Ballkanijem skupina C otvorila se za plasman modrih u eliminacijsku fazu Konferencijske lige.

