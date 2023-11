Čudesni Hrvat probija se težim putem: S Mamićem zaratio, neki ga vide kao pravi izbor za Vatrene

Autor: Andrija Kačić Karlin

Baš je iznenađujuće odjeknula vijest da je naš trener Nenad Bjelica dobio posao u jednom klubu “petice”. Pod tom sintagmom podrazumijevamo klubove iz pet najjačih europskih liga (Engleska, Španjolska, Njemačka, Francuska i Italija). Nema baš naših trenera u toj razini natjecanja, Niko Kovač vodi Wolfsburg, Ivan Jurić trenira Torino…

Tim više, zadnje sezone Nenada Bjelica nisu bile baš bajne. Nedavna avantura u turskom Trabzonsporu završila je brzo i loše. Prije toga u Osijeku je dobro razdoblje zamijenjeno jako lošim, iz kluba je doslovce otjeran. Prije toga znamo što je bilo.





Njegov rad u Dinamu je bio sjajan, čak i nadahnjujuć, klub je vodio do skupina Lige prvaka i Europske lige, afirmirao brojna imena koja su danas reprezentativna. I to je dosad bio njegov posao života.

Velika prilika za Bjelicu

Netko se toga očito prisjetio kada je iz Union Berlina krenuo u pregovore s njima. Bjelica unatoč zadnjih lošijih poslova još uvijek ima finu reputaciju, a mnogi ga vide i kao budućeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije.

Union Berlin u njemačkoj Bundesligi se bori za ostanak. I to je veliki izazov. Pritom, svaki klub, napose iz tih najjačih liga osim želja za rezultatom ima i onu temeljnu namjeru. A to je podići svojim igračima vrijednost kako bi na tržištu postigli veću cijenu. Nije tu berlinski Union, taj kultni njemački klub, iznimka.

Dakle, da bi Bjelica napravio idealan posao morale bi se pokloniti dvije stvari. Ostati u Bundesligi i promovirati neke nove igračke vrijednosti na kojima klub može zaraditi.

Karijera koja raste

K tome, Bjelica će Union voditi i kroz Ligu prvaka. A to je najveći izlog za pokazivanje igrača. I unosnu prodaju… A tu stvar je Bjelica u zagrebačkom Dinamo izveo dobro i šarmantno. Financijska moć Dinama, uz perfektne rezultate, pod njegovim vodstvom je ojačana.

U suvremenom kapitalizmu nogomet, s transferima trenera i igrača s milijunskom publikom, gomilom reklama i prodajom televizijskih prava jedan je od najunosnijih legalnih poslova, toliko je moćan i bogat da se čak može uspoređivati s farmaceutskom industrijom, proizvodnjom oružja, a vrijedi ista usporedba i za unosne nelegalne, kriminale poslove u kojima se zgrću milijuni poput šverca droge ili pranja novca.

U nogometu se, dakako, zarađuje golem novac, ali ne ide to svakome. Niti to mnogi mogu. Igrači vrijede kao suho zlato, a treneri koji ih znaju voditi i unaprijediti ih vrijede još više…









Bjelica je radio dobar posao

Dinamo je pod Bjelicom djelovao kao manufaktura za proizvodnju igrača. Ali i za trgovinu poput nekad Ajaxove, kupi jeftino a prodaj skupo. Evo, kako je Bjelica stvorio u Dinamu dodanu vrijednost, kapital, zaradu; Oni koji su na početku njegovog mandata u Zagrebu sumnjali u Dinamovog trenera Nenada Bjelicu morali su mu priznati da ih je ugodno iznenadio.

Dinamo je postao je momčad s prepoznatljivim trenerskim rukopisom i došla je nakon 49 godina prvi puta do europskog natjecanja u proljeće. Kasnije bila još i bolje. Bilo je to njegovo životno djelo.

Bjelica je s Dinamovim igračima napravio nešto silno bitno, napose bitno u okrutnom nogometnom kapitalizmu. On je osim rezultata svim svojim igračima podigao tržišnu vrijednost. Malo tko je to očekivao, no gledajući kako je igra plave momčadi tada napredovala iz svakome mora biti jasno da je Bjelica na treningu radi fini posao… I što se dogodilo?

Ima viziju

Igrač Dinama koji je vrijedio, nazovimo to tako, dvije mjerne jedinice kasnije je vrijedio barem pet istih. Onaj koji je vrijedio pet mjernih jedinica koštao je barem desetak istih.

Klub je s Bjeličinim radom neminovno zaradio. Pogotovo jer je Bjelica sam sklapao i slagao momčad. Od igrača koje je prije trenirao i poznavao. Imao je, dakle, viziju.









Vele da je Bjelica bio jako skup trener u Dinamu. No, on je tada tu svoju plaću zaradio. Kad nije, u Osijeku i Trabrzonsporu baš i nije bilo tako. U Dinamu je Bjelica nastupio kao direktor farmaceutske tvrtke. Primjerice, milijuni ljudi oboljelo je od astme a on je osmislio i uložio u pametan lijek koji djeluje i liječi oboljele. To jamči prodaju, zaradu, budućnost. Naravno da takav direktor neće raditi, neka nam oproste, za plaću kakvu dobivaju u Uljaniku, njegov je cijeli svijet i on može postavljati uvjete.

Mamić ga je doveo, pa buran prekid

Zacijelo je u razgovoru s Dinamom i postavio uvjete za koje misli da mu pripadaju, a u Dinamu su shvatili da je u pravu i da se s njime i dalje može masovno zarađivati. Bjelica nije proizvodio oružje, nije švercao drogu, ali pravio je konkretan novac.

Nisu novac samo trofeji, nego i zarada na igračima, na suvenirima, od publike. Uostalom, jednom je Ivić dobio otkaz u Ajaxu nakon što je bio prvak za razliku od lani kad je bio treći s drugim trenerom. Poslovni Nizozemci to su ovako objasnili:

“Jesmo prvaci, ali prosjek publike nam je 12 tisuća manji, a igrači su nam izgubili na vrijednosti”.

Novi izazovi

Čuvena Ivićeva pragmatična taktika na 1-0 rezultat koštala ga je u Amsterdamu posla.

Moramo i s naše strane nešto istaknuti. Bjelica je imao i određenu prednost ispred svojih prethodnika u Dinamu, posve samostalan rad. U svlačionicu mu nije ulazila siva eminencija hrvatskog nogometa, čovjek koji više voli ući u svlačionicu trenera nego popiti jutarnju kavu. Zdravko Mamić.

Samostalan u svom radu mogao se posvetiti trudu što nas neminovno vodi do zaključka kako je hrvatski nogomet uspješan unatoč sivoj eminenciji hrvatskog nogometa, a ne zbog njega. Htio to netko priznati ili ne. Na kraju su imali buran prekid, zbog novca, tijekom pandemije…

U Dinamo je Bjelica imao mjesečnu plaću od čak stotinjak tisuća eura. Mnogi su se nad time zgražali. Ali, takvo je nogometno tržište. I makar za naše prilike sve to zvuči nestvarno, ali što napraviti kada ti čovjek svojim radom svakog mjeseci omogući nekoliko stotina tisuća eura profita. To je kapitalizam kojeg još nismo smisleno dohvatili.

Opet, da nas je Bjelica neugodno iznenadio epizodama u Osijeku i Trabzon stoji. Možda nekad i bahat, umišljen, ostavio bi dojam stručnjaka koji ne trpi kritiku. No, za konačnu ocjenu uvijek je presudan rezultat i što smo rekli – podizanje vrijednosti igrača. U Dinamu je uspio, kasnije s dva kluba nije. Ali, očito se ovo iz Dinama pamti, to mu je bila najbolja preporuka za novi posao.

Posao života. Bude li tu uspješan postati će stalan akter u najboljim europskim ligama. A to je mahom nedoživljeni san velike većine naših trenera.