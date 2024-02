Srbi se hvale najizdržljivijim čovjekom na svijetu: Napravio čudo na minus 50, naklonio mu se i Đoković

Srpski ultramaratonac Jovica Spajić trijumfirao je u najtežoj i najhladnijoj ultramaratonskoj utrci ‘Yukon Artic Ultra’ dugoj 300 milja, odnosno 483 kilometra.

Već na pola utrke Spajić je imao čak 60 milja prednosti ispred drugoplasiranog na utrci koja se smatra najtežim ultramaratonom i to s razlogom. Naime, temperature se znaju spuštati do -50 Celzijusevih stupnjeva.

Neki natjecatelji imali su velikih problema s ozeblinama u toj mjeri da su se morali povući s utrke. Jedan od natjecatelja, Nizozemac Alex De Sein završio je u bolnici na hitnoj operaciji, neki su pak imali problema sa koljenima, gležnjevima, pa i srcem, ali Spajića ništa nije omelo na putu do cilja.

