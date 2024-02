Poznati sportaš vidio kako ga supruga vara s Bradom Pittom: ‘Preklinjao me da ga nakon tog ne udarim’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Puno ljubavnih veza je za sobom imao slavni glumac Brad Pitt, a jedna od njih je za Pitta bila baš opasna, barem kako se prisjeća poznati sportaš, proslavljeni bivši boksački svjetski prvak Mike Tyson, koji je jednom prilikom vidio kako ga tadašnja supruga vara s danas velikom filmskom zvijezdom.

Tyson je tada još bio u braku s Robin Givens, doduše, u postupku razvoda zbog optužbi o nevjeri i zbog njegovog nasilništva, ali prisjeća se da je s Givens još povremeno spavao prije nego je jednom prilikom uhvatio Pitta kako od nje odlazi, i to, kako Tyson tvrdi, nakon što su bili u krevetu.

U svojoj knjizi s vlastitim prisjećanjima, nazvanoj ‘Neoboriva istina’, Mike Tyson piše i o reakciji koju je Brad Pitt imao nakon što ga je uhvatio sa ženom s kojom je slavni boksač tada još bio u braku. “Preklinjao me da ga nakon tog ne udarim”, tvrdi Tyson, a prisjeća se i kako je Brad Pitt izgledao nakon hvatanja u nevjeri.

En 1989, Mike Tyson rend visite à Robin Givens juste avant leur divorce. Il sonne chez elle pour une dernière séance de « sport » mais elle n’est pas là. En s’en allant, il l’aperçoit dans une voiture aux côtés de Brad Pitt. « Vous auriez dû voir sa tête quand il m’a vu » 😅 pic.twitter.com/6U50ezqoPV — Ilies Mkt (@IliesMkt) March 25, 2020

‘Trebali ste mu vidjeti lice’

“Trebali ste mu vidjeti lice, taj pogled koji je imao. Izgledao je kao netko tko je spreman oprostiti se od života. Isto tako, izgledao je i kao da se totalno razvalio od ‘trave’ ili droge”, napisao je Tyson u svojim prisjećanjima o osjetljivom trenutku, no slavni boksač priznao je da niti njemu nije bilo svejedno jer nije bio siguran što je Brad Pitt sve u stanju izvesti.









Bivši teškaški svjetski prvak je o ovoj epizodi s Bradom Pittom govorio i u emisiji američkog novinara Grahama Bensingera, koji iz svojih sugovornika često zna izvući zanimljive stvari. S Mikeom Tysonom je to uspio, tu nema dvojbi, jer mu se ‘Iron Mike’ otvorio.

“Morali ste vidjeti to lice dok je mene ugledao. Sa ženom sam bio u postupku razvoda, ali svaki dan sam dolazio do nje, i dalje smo bili zajedno u krevetu. Tog dana je on u tome bio brži od mene, očito je Brad Pitt uspio doći do nje brže nego ja”, pričao je Tyson kako je slavnog glumca zatekao s Robin Givens.

Njezino sjećanje je nešto drugačije

Što se ove afere tiče, Robin Givens ima nešto drugačije sjećanje o onom što se dogodilo dok ju je njezin tadašnji suprug, opasni nokauter iz boksačkog ringa, zatekao zajedno s Bradom Pittom. Kazala je jednom prilikom da Pitt nije bio baš tako preplašen kao što Tyson priča, ali i da nije njih dvoje uhvatio u krevetu, već samo kako su skupa u manje intimnom trenutku u automobilu.









Štogod bilo, znamo da je slavni glumac ovo preživio bez posljedica, nije bilo jedne od situacija kakvima je Mike Tyson bio sklon s obzirom na to je lako ‘zapaljiv’. Između ostalog, pamti se i kako je slavni boksač bio u zatvoru zbog slučaja silovanja u američkoj saveznoj državi Indiani, zbog kojeg je zaradio osuđujuću presudu i morao je iza rešetaka 1992. godine, prije nego je 1995. bio pušten.