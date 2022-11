(VIDEO) PROCURILE FOTKE, NAVIJAČI SU U ŠOKU: Šatori i kontajneri koštaju 200 eura za noć, ovako nikad nije bilo…

Nekoliko dana prije Svjetskog prvenstva procurile su slike smještaja u kojem će navijači boraviti tijekom SP-a, a uvjeti se vjerojatno neće svima svidjeti.

Katar je doslovce popunjen, svi kapaciteti su popunjeni, a lokalne vlasti se trude udovoljiti svim zainteresiranima. Naravno to nje lako za zemlju koja nije navikla na masovni turizam.

Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati, pa čak i Kuvajt i Oman primaju mali broj navijača, no u Kataru su se sjetili smjestiti veliki broj navijača pod vedrim nebom, u šatorima i kontejnerima.

Katar nema ni dovoljno mjesta ni za goste zato i spavaju u kontejnerima i šatorima. Cijena noćenja u šatoru na otvorenom, samo s madracem za spavanje, iznosi nevjerojatnih 100 dolara po noći.

U get what u pay for. I think those tents are just under $100 per night way outside of the city. I hear the containers are $200 but are alot better in the city. I think we are paying $460 per night in a 2BR apartment near the metro station in Doha. pic.twitter.com/vfxTYwztsO

— Ibou (@dibraadam) November 15, 2022