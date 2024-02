Španjolci napisali jedinu pravu istinu o Luki Modriću: ‘Nismo svi isti’

Luka Modrić sigurno je nogometaš s najmanje, kako bi se reklo ‘hatera’, a čak i oni mediji u Španjolskoj koji znaju sipati teške optužbe protiv Hrvata, sada su stali na stranu dokapetana Reala i podsjetili, ‘Modrić je legenda i osvajač Zlatne lopte’.

AS je tako pokušao objasniti kakav status ima Luka među navijačima Reala, ali i u samom klubu te su napislai kako ‘Modrić uživa u nekim privilegijama u Madridu, a najbolja je ta što u klubu svi to dobro razumiju’, ili bi barem tako trebalo biti.

Carlo Ancelotti isto izjavljuje kako mu je teško Modrića ostaviti na klupi za pričuve i jadikuje kako ga sve to pogađa, ali činjenica je kako Luka igra puno manje nego što bi želio i mogao.

Luka Modric ~when the light shines the brightest pic.twitter.com/71OOf0wiE4

— Militao🍃 (@Ronaldolewyhaz2) January 30, 2024