PREMINUO LEGENDARNI TRENER: Obilježio je raspad Jugoslavije, odlazak se dogodio naglo…

Tužna vijest stigla je iz susjedstva, s objavom iz Bosne i Hercegovine. Kako je javio Klix.ba, u Grazu je u 81. godini preminuo Ivica Osim, legendarni dugogodišnji trener, koji je u razdoblju bivše Jugoslavije vodio nacionalnu momčad u vremenu kada se država raspala.

Osim je u bogatoj trenerskoj karijeri došao na klupu tadašnje Jugoslavije 1986. godine, a ostao je do ’92., uz odlazak koji se dogodio naglo. Otišao je nakon što su se razbuktala ratna razaranja u njegovoj BiH, dok mu je obitelj živjela u Sarajevu, s podnesenom ostavkom iako je s momčadi osigurao odlazak na Euro 1992. godine. Na to natjecanje reprezentacija bivše države na koncu nije išla, a Osim je u to vrijeme u javnost izašao s riječima da više ne može biti izbornik.

‘Dok ljudi pate, ne mogu spojiti zbivanja kod kuće s time da nastavim voditi momčad’, bile su Osimove tadašnje riječi, koje je, među ostalima, svojedobno prenio i slavni The New York Times.

Nakon igračke karijere u kojoj je u bivšoj državi najdublji trag ostavio u dresu sarajevskog Željezničara, a u inozemstvu se pamte nastupi u Strasbourgu, Sedanu i Valenciennesu u Francuskoj, Ivica Osim okrenuo se trenerskom poslu. Uz vođenje reprezentacije tadašnje Jugoslavije, radio je i u poznatim klubovima, između ostalih, u Željezničaru, beogradskom Partizanu, Panathinaikosu i Sturmu iz Graza, prije nego je posljednju epizodu na klupi imao kao izbornik reprezentacije Japana koju je vodio 2006. i 07. godine.

A sad day for all football fans from Bosnia-Herzegovina, Austria, Japan, and many other nations that have respected him: the legendary Bosnian football player and manager Ivica Osim died. Zbogom, legendo! 😢🌹 pic.twitter.com/YZ3jaCRFXl

— Nedad Memić 🇺🇦 (@NedadMemic) May 1, 2022