MALTA NOĆAS MORA PASTI! Vatreni spremni za pobjedu, ali jedna stvar bi mogla sve pokvariti

Dalićevi izabranici večeras igraju prvu od dvije odlučujuće kvalifikacijske utakmice za plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru od 20 sati i 45 minuta protiv domaćina Malte.

Maltežani mogu uvijek biti nezgodan protivnik, a to smo i mi osjetili u prvoj utakmici protiv njih kada su nam zadali dosta muke, te su Vatreni njihovu obranu probili tek u drugom poluvremenu.

“Svi znaju da je Hrvatska jedna od najboljih momčadi na svijetu, ali mi želimo igrati svoj nogomet, tada smo u Rijeci odigrali sjajnih 60 minuta. Možda ćemo trpjeti u pojedinim trenucima utakmice, ali moramo igrati svoju igru. Moramo iskoristiti svoje prilike tijekom utakmice”, izjavio je prije utakmice Devis Mangia izbornik reprezentacije Malte.

Ne igramo protiv Engleske ili Francuske

“Ne bi smjela igračima biti glava u Splitu i utakmici protiv Rusije jer ako mi ne napravimo rezultat protiv Malte, onda od toga neće biti svrhe. Dvije pobjede nas dijele protiv izravnog plasmana na Svjetsko prvenstvo, nije to nemoguća misija, nisu to utakmice protiv Engleske, Španjolske ili Francuske, nego igramo protiv Malte i Rusije i mi to moramo napraviti”, izjavio je izbornik Zlatko Dalić pred večerašnji sraz.

No izgleda kako će najveći problem večeras biti travnjak, pošto je Maltu zadesio veliki prolom oblaka koji je donio poplave, mada u gradu Ta’ Qaliju situacija nije toliko dramatična.

Prognoza je kako bi do navečer kiša trebala prestati, ali natopljeni travnjak je uvijek prednost ekipi koja se brani, a to će sigurno ovu večer biti Malta.

Għajnsielem’s local council said the cleanup of the area will commence as soon as the situation returns to normal#LovinMalta #Malta #Gozo #Weather #Newshttps://t.co/VnQBsAbpId









— Lovin Malta (@LovinMalta) November 11, 2021