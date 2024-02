Nema boljeg od Luke: ‘Modrić je broj 1 za sve Balkance u bivšoj Jugoslaviji’

Večeras su na rasporedu prve dvije utakmice osmine finala nogometne Lige prvaka. Aktualni prvak Europe Manchester City gostuje kod FC Kopenhagena, dok će Real Madrid Luke Modrića gostovati kod Red Bulla u Leipzigu.

Uoči utakmice protiv Reala veznjak RB Leipziga i makedonske nogometne reprezentacije Eljif Elmas odao je priznanje kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću.

Upitan je Elmas uoči utakmice tko mu je najdraži igrač Reala? Ja sam s Balkana i tu može biti samo jedan izbor, a on je od srca – Luka Modrić. Sve što je uspio s Realom i Hrvatskom je nevjerojatno. Osvojio je Zlatnu loptu. Ne kažem da Real nema još puno sjajnih igrača, ali moj favorit je Luka. Znate, on je jako poseban za sve nas Balkance. Za mene je broj 1 za cijelo područje na kojem je bila Jugoslavija i naravno da imam njegov dres”, rekao je Elmas.

🗣 Elif Elmas (Leipzig player): “Favourite Real Madrid player? They are all amazing, but I’m from the Balkans. It’s a choice with the heart: Luka Modrić. His story with Real Madrid and Croatia is incredible. He is a Ballon d’Or winner. I’m not saying the others are not as good as… pic.twitter.com/ErGhk3fU8a

— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 13, 2024