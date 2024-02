Legendu Splita prijatelj vodi pred sud u Beogradu: Napao ga zbog duga, veliki igrač to nije prešutio

Autor: Ivor Krapac

Portali u Srbiji danas su donijeli informacije o priči u kojoj je u fokusu Zoran Savić, jedna od legendi tadašnje splitske Jugoplastike iz vremena u kojima su Žuti slavili naslove košarkaškog klupskog prvaka Europe. Savić je danas na direktorskom mjestu u Partizanu, a na toj poziciji ga je dočekala tužba Vasilija Jeremića, poznatog beogradskog kirurga, dugogodišnjeg prijatelja, koji velikog nekadašnjeg asa s košarkaškog parketa proziva zbog duga.

Riječ je o dugu od 371 tisuća eura, kako tvrdi Jeremić. Sve se vuče od posudbe otprije 13 godina, po riječima i optužbama srpskog kirurga, a u ovim optužbama, puklo je i prijateljstvo koje je trajalo oko dva desetljeća. Svoju priču je Jeremić iznio na sudu.

“Zoran i njegova supruga Anita pomagali su nam da se snađemo u Španjolskoj. Druženje je preraslo u prijateljstvo koje je trajalo skoro 20 godina. Nije prekinuto ni nekoliko godina nakon posuđenog novca iako je rok za njegovo vraćanje bio prekoračen”, rekao je kirurg u svojoj priči.

‘Posudio sam novac iz prijateljskih razloga’

“Novac u iznosu od 371.000 eura sam mu posudio iz prijateljskih razloga jer sam vidio da je Zoran te 2011. godine u nekom problemu. Nisam siguran je li to bilo u listopadu ili u studenom 2011. godine kada me kontaktirao naš zajednički prijatelj M.N. i obavijestio me da će me Zoran pozvati jer je u velikom škripcu i da mu je hitno potrebna posudba novca. On je to brzo i napravio, rekao je da je u velikom problemu i da mu je potrebno 371.000 eura. Nisam pitao za koje potrebe, ali mi je njegov glas izgledao dramatično i ukazivao je da mu je novac potreban da bi zaštitio svoju sigurnost i integritet”, tvrdi kirurg, dodajući da je posudbu novca obavio dajući iznos od 371.000 eura Saviću na ruke u Švicarskoj, u Luganu.

“Porijeklo novca je dijelom iz obiteljskog naslijeđa od mojeg oca i strica, a dijelom je od zarade, a podigao sam ga iz sefa i dao na ruke Zoranu u nazočnosti svoje supruge. Obećao je da će ga vratiti za mjesec do dva dana. Prilikom predaje novca nismo potpisali ništa jer je on žurio. S obzirom na to da u roku koji je predložio nije vratio posuđeno, u Španjolskoj smo, na njegov prijedlog, potpisali izjavu u kojoj je navedeno da je zalog za dug od 371.000 eura Savićeva kuća u Marbelli. Izjava je potpisana 7. studenog 2012. godine. Druženje smo nastavili sve dok, čini mi se 2020., nismo saznali slučajno od odvjetnika da je Zoran prodao kuću u Marbelli još 2014. godine, a dug nije vratio”, dodaje kirurg.

“U našim kontaktima Zoran je pričao da kuću ne može prodati po povoljnoj cijeni. Dugo smo mu vjerovali, ali kontakt je prekinut nakon našeg saznanja o prodaji kuće, o čemu sam ga obavijestio. Poslije toga se on više nije javljao na telefon. Vidio sam ga na televiziji na klupi KK Partizan kao visokog dužnosnika, što je u meni izazvalo bijes jer sam shvatio da je prevarant koji mi dug nije vratio. Tada sam ga odlučio tužiti”, kaže kirurg napadajući člana slavne generacije splitskog košarkaškog kluba.

#Euroliga | MERCADO EUROLIGA – NBA





🗣️ El GM de Partizan no entiende a los jugadores de G-League y critica los contratos duales. A unas horas de que se cierre el mercado… Zoran Savic explica las problemáticas actuales y futuras en la Euroliga. ⬇️⬇️https://t.co/ykq813tpC2 pic.twitter.com/4RMnMNB4L1





— Solobasket.com (@solobasketcom) February 5, 2024

Imao svoj odgovor

Zoran Savić imao je svoj odgovor na optužbe srpskog kirurga uz kojeg su i optužbe kirurgove supruge, kako je u Srbiji objavio Blic. “Tužba je neosnovana, a to je potvrdio i sud u Luganu još 2017. godine, kada su oni spor izgubili jer im ništa ne dugujem. Sada ponovo pokušavaju tužbom u Srbiji doći do novca koji mi nikada nisu posudili”, kazao je Savić.

“Za to ne postoji nikakav trag jer nema potpisa da su mi novac posudili. Pored toga apsurdno je da se u Švicarskoj novac daje na ruke, a ono što je još važnije, ja u tom periodu nisam bio u ovoj državi, odnosno u Luganu, što se iz moje putovnice može vidjeti. U Luganu nisam bio od 1991. godine”, dodaje Savić o nekim aspektima tužbe.

“Zato što su izgubili spor u Luganu, sada pokušavaju srušiti moj ugled preko novina i srpskog suda, zbog novca koji mi nikada nisu posudili”, istaknuo je Zoran Savić o priči koja se sada nastavlja na sudu u glavnom gradu Srbije.