Junak Jugoslavije oduševio je apsolutno sve: Prvo je nasmijao, a onda je dirnuo sve u srce

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Davne 1984. godine osuševio je cijelu bivšu Jugoslaviju na Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu, a sada je oduševio opet iza mikrofona povodom obilježavanja 40. godišnjice tog velikog sportskog događaja.

Jure Franko je 1984. godine u Sarajevu osvojio srebrnu medalju u veleslalomu i tako došao do povijesnog odličja za bivšu državu. Proslavljeni Slovenac stigao je u Sarajevo upravo povodom 40. godišnjice Igara, a u društvu gradonačelnice Benjamine Karić uspio je, simbolično, pojesti sarajevski burek. A upravo prije 40 godina navijači su mu skandirali: ‘Volimo Jureka više od bureka.’

Frankov govor održan na Svečanoj akademiji u Narodnom kazalištu u Sarajevu nasmijao je sve. U svom govoru je ujedno otkrio koliko voli ovaj grad u kojem je ostvario sportski uspjeh karijere.

Govorom oduševio sve

“Rekao sam već nekoliko puta, četiri puta sam se rasplakao otkako sam došao, a sada zamalo i peti put. Eto koliko ima emocija. Ne znam kako uvijek organizatori dođu uvijek na ideju da puste nas sportaše da pričamo. Evo prva greška, umjesto da ponesem sa sobom govor, donio sam program. Rijetko tko danas čita ove programe”, rekao je na startu Franko, a onda iznenadio pričajući o umjetnoj inteligenciji i njezinoj reakciji kada joj je prvi put postavio pitanje: ‘Tko je Jure Franko?’

“Bio sam u kafiću s prijateljem i kaže on meni ‘Znaš li ti što je umjetna inteligencija’. Kaže mi dalje, “Vidim ja da ti nemaš pojma i sad ću ti objasniti. To je fenomenalno jer ti uneseš podatke i postaviš pitanje, a on ti odmah izbaci odgovore i rješenja’. Vratim se kući i odlučim isprobati. Unesem pitanje ‘To je Jure Franko’, a umjetna inteligencija mi odgovara ‘Ima li još koji podatak’. Razmišljam i kažem, dođi umjetna inteligencijo kod nas u Sarajevo i na burek, pa ćeš dobiti još koji podatak”, otkrio je slavni Slovenac i tako nasmijao sve okupljene. Potom ih je dirnuo u srca.

“Ali, pošto je ona vrlo inteligentna, a mi uz to imamo još empatije i strpljenja, ja sam nekako zaključio da njoj puno toga još fali. Tu nedostaju sve Sarajlije, cijela Bosna i Hercegovina, čarobne planine, lopate kojima se rješavala Olimpijada, nedostaju djevojčice, majke, bake i žene koje su danju i noću donosile kavu, čaj, kekse onima koji su radili da se sve ostvari. Nedostaje radost te djece, nedostaju taksisti, kuhari, inžinjeri, treneri, novinari, kamermani, sportaši. Nedostaje raja, nedostaje i 20 miliona onih s kojima smo bili u zajedničkoj državi i s kojima svaki ima priču svoju o Sarajevu”, zaključio je Franko.