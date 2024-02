Hrvatska u lovu na finale: Barakude protiv senzacije, ali to ime izaziva respekt kod Hrvata

Autor: Dnevno.hr/K.I.

HRVATSKA – FRANCUSKA (15.30)

HRVATSKA: Bijač, Vrlić, Burić, Harkov, Žuvela, Lazić, Fatović, Lončar, Lazić, Biljaka, Vukičević, Marinić Kragić, Anić

Izbornik: Ivica Tucak

FRANCUSKA: Fontani, Khasz, T.Vernoux, Bjorch, R. Marion Vernoux, Bodegas, Crousillat, Dubois, Saudadier, Bouet, D. Živković, Vanpeperstraete, De Nardi

Izbornik: Florian Bruzzo

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u lovu je na finale Svjetskog prvenstva u Dohi. Nakon pobjede nad Srbijom u četvrtfinalu pred izabranicima Ivice Tucka stoji Francuska, senzacija dosadašnjeg dijela prvenstva, momčad koja je u četvrtfinalu izbacila Mađarsku, aktualnog svjetskog prvaka.









Hrvatska bi pobjedom protiv Francuske osigurala novu medalju sa svjetskih smotri, najmanje srebrnu. Glavni cilj na ovom je turniru već ostvaren, plasmanom u četvrtfinale osigurane su Olimpijske igre u Parizu, ali Tuckova momčad ponovno djeluje moćno i dojam je da može do nove medalje, nakon osvojenog srebra na Europskom prvenstvu koje je održano u siječnju.

“Nema govora o načinu razmišljanja ‘lako ćemo’, niti sam ikada tako razmišljao. Kad igramo protiv Kine ili bilo koga tko je možda na papiru manje jak, uvijek imam sportski respekt. Bit ću slobodan reći da samo glup sportaš može podcijeniti protivnika. Time podcjenjuješ svoj rad, svoje kvalitete i ono što si radio”, rekao je Tucak u najavi dvoboja protiv Francuza.

Hrvatska veliki favorit

“Francuska je sjajna reprezentacija, ali sigurno ih možemo pobijediti. Vjerujem da smo bolji. Imam vjeru u naše momke. Jasno je svakome da će ovo biti strašno teška utakmica. Svi smo umorni, ali došli smo na korak od raja i napravit ćemo sve da napravimo i taj zadnji korak”, dodao je hrvatski izbornik.









Hrvatska vaterpolska reprezentacija u nestvarnom je nizu. U posljednjih 20 godina, odnosno 11 svjetskih smotri, Barakude su čak 10 puta igrale polufinale. Jedini put plasman među četiri najbolja im je izmaknuo prošle godine u Fukuoki. S druge strane, Francucima je ovo prvi plasman u polufinale SP-a. Hrvatska i Francuska međusobno su dosad odigrale 22 službene utakmice, a ‘Barakude’ su slavile čak 21 put. Jedini put su izgubile na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine.

Odakle iz Francuske prijeti najveća opasnost? Tucak je jasan: “Francuska ima jednog od najboljih igrača na svijetu – Thomasa Vernouxa. Mađarima je hladno dao pet komada. Izbušio je sve suparnike i njega je nemoguće čuvati jedan na jedan. Toliko je fizički moćan da je to nemoguće. Njega ćemo sigurno udvajati jer njega ne može čuvati jedan čovjek. Zatim Crousillat desno, Bouet lijevo, Fontani na golu. To je sjajna reprezentacija.” Ali, Tucak vjeruje da je Hrvatska bolja i da će to dokazati u bazenu. Vjeruju tako i kladionice koje su na pobjedu Hrvatske stavile koeficijent između 1.30 i 1.40, dok je na slavlje Francuske tečaj 6.50.