Haaland se divi Novaku Đokoviću, ovakve riječi nitko nije očekivao

Po mnogima trenutno najbolji napadač svijeta Erling Haaland otvoreno je priznao da mu je idol izvan nogometnih okvira najbolji tenisač svijeta Novak Đoković. Govorio je norveški napadač u klupskom podcastu, a za srpskog tenisača imao je same riječi hvale.

“Volim Novaka, mislim da je dobar, sebi dosljedan i da je ostvario toliko nevjerojatnih stvari, a došao je niotkuda, iz svoje zemlje Srbije. Tako da, odabrat ću Đokovića”, rekao je Haaland.

Norveški stroj za golove, kako su ga prozvali, prošle je sezone vodio Manchester City do naslova u Premier ligi i Ligi prvaka sa čak 52 postignuta gola u 53 utakmice. Pritom je zabio 36 golova u 35 odigranih susreta u Premier ligi, a 12 golova u 11 utakmica u Ligi prvaka.

Erling Haaland’s favorite player and sports hero is Novak Djokovic:

“I like Djokovic. I think he’s good, he’s being himself and what he has achieved is amazing, coming from nowhere and from his country. I take Djokovic.” ❤️pic.twitter.com/peTWQlgCk9

