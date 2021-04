CRO COP IMA PORUKU ZA MIOČIĆA: Evo kako vidi revanš protiv Ngannoua

Autor: I.K.

Mirko Filipović i dalje je aktivan u svojem najdražem sportu. Cro Cop je trenutno velika pomoć u pripremama rođenog Dubrovčanina Ante Delije za okršaj s Brazilcem Brunom Henriqueom Cappelozzom u organizaciji Professional Fighters League 6. svibnja u Atlantic Cityju u američkoj saveznoj državi New Jersey, a te pripreme posjetila je Nova TV koja se s Filipovićem dotaknula nekoliko tema.

Delijina borba bila je jedna od njih. Cro Cop vjeruje da 30-godišnji borac s kojim radi može puno, s naglaskom na to da se Delija ne boji ničega, što mu je velika prednost u odnosu na bilo kojeg protivnika.

Filipović o Miočićevom porazu

Tema je bio i nedavni poraz Stipe Miočića od Francisa Ngannoua, koji je nokautom u susretu s američkim borilačkim majstorom hrvatskih korijena postao novi prvak u teškoj kategoriji u UFC-u.

Kako je Cro Cop rekao za Novu TV, uspješna obrana Ngannoua protiv Miočićevog napada u ranoj fazi borbe pokazala je da će biti teško stići do pobjede. To se i potvrdilo u nastavku okršaja za teškaški naslov.

Prilika za uzvrat bi mogla biti tu

Filipović je dodao kako vjeruje da će Miočić dobiti priliku za revanš. No, ne zna koliko je to dobra stvar za američkog borilačkog majstora naših korijena s obzirom na to da je, smatra Cro Cop, sada u najboljoj formi u karijeri i nema protivnika koji bi ga mogao lako dobiti.









Na pitanje bi li snagu novog prvaka možda probao on, Cro Cop se našalio da bi u njegovom slučaju pobjeda nad Ngannouom stigla bez problema, ali u šnapsu, beli ili u šahu.