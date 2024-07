Poznati borac izazvao sablazan novom tetovažom: ‘Ne nisam komunist’

Autor: GIŠ

Poruke putem tetovaža postale su uobičajena praksa među mnogim sportašima zadnjih dvadesetak godina, a s njima sportaši obilježavaju razne bitne događaje u životu, osvojene naslove, a poneki i političke stavove.

Tako je tetovaža američkog UFC borca Andreja Petroskog pobudila duhove prošlosti u njegovoj domovini, jer su mnogi ostali u čudu kada su na lijevoj strani njegovog tijela vidjeli tetovažu srpa i čekića, koje je mnoge podsjetio na raspali SSSR i komunizam.

Tetovažu su primijetili svi tijekom vaganja i na dan same borbe prošle subote, kada je Petroski jednoglasnom odukom sudaca pobijedio Josha Fremda, a onda je i objasnio porijeklo tetovaže na njegovom tijelu.

Dokoukávám noční UFC a bouchlo mě do očí tetování Andre Petroského. 👇 Má ho leta. V roce 2021 říkal: “Nic politického. Z úcty k dědovi, co se narodil v Sovětském svazu.” 🤮 Napadá mě asi tisíc lepších způsobů. Aspoň že se děda nenarodil v Německu kolem roku 1939… pic.twitter.com/HWDbyWE9Rd — Patrik Czepiec (@CzepiecPatrik) July 14, 2024







Nisam komunist

“Moj pradjed dolazi iz Sovjetskog Saveza. Ova tetovaža nema političko značenje. Znam da su mnogi ljudi osjetljivi na to, ali to zapravo nije važno u političkom kontekstu. Nisam komunist, moja obitelj je samo iz tog kraja. To je neka vrsta posvete mom pradjedu”, rekao je Petroski i dodao:









“Srp i čekić izvorno su bili simbol sindikata poljoprivrednika i industrijskih radnika. Tek kasnije se to povezivalo s komunizmom. Ne mislim na to, ne vjerujem u komunizam. Vjerujem da je Amerika najbolja i najveća zemlja na svijetu. To je činjenica. Ovo je zemlja s najvećim mogućnostima, što je prekrasno”, dodao je borac.

No njegova tetovaža nije baš naišla na odobravanje na društvenim mrežama pa je jedan korisnik istu komentirao: “Mislim da nisam jedini koji misli da Petroski izgleda kao idiot s tetovažom srpa i čekića, a ipak je odrastao u predgrađu Philadelphije”, mišljenja je korisnik ‘X’-a, koji očito nije prihvatio objašnjenje borca.