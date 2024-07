Alen Babić nakon debakla: ‘Vrijeđat ćemo se još neko vrijeme’

Nakon što ga je Britanac Johnny Fisher nokautirao u samo tridesetak sekundi borbe u prvoj rundi, Alen Babić ponovno se malo pritajio na društvenim mrežama i u krugu obitelji promislio što i kako dalje nakon zadnjeg debakla.

Podsjetimo, Babić je protiv Fishera boksao u teškoj kategoriji, nakon što je prekidom izgubio WBC borbu za naslov svjetskog prvaka u bridger kategoriji protiv Poljaka Lukasza Rozanskog, no niti u najtežoj kategoriji Hrvatu nije išlo puno bolje.

Fisher je mlada nada britanskog boksa, koji je našeg Babića riješio u samo 36 sekundi, a iako se Alen uspio pridići nakon nokauta, sudac u ringu vidio je kako Hrvat baš nije siguran na nogama i prekinuo je borbu. No iako je bio poražen Babić je u tom meču zaradio solidan novac, a sad je odlučio što i kako dalje i izgleda kako još uvijek ne misli objesiti rukavice o klin, već se namjerava ponovno vratiti borbama.

30 SECONDS!!!!!!!!!! 🤯🤯🤯🤯

Johnny Fisher gets the first-round KO win over Alen Babic 👏🏼

Who predicted that then?

🎬 @MatchroomBoxing #FisherBabic | #FightNight | #Knockout pic.twitter.com/MfZLyyCFD4









