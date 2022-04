VRAĆA LI SE STIPE MIOČIĆ? ‘Ima smisla da dogovorimo tu borbu’, spominje se i termin

Prošlo je već više od godine dana otkako je posljednji put u akciji u UFC-u bio Stipe Miočić, 39-godišnji američki borilački majstor hrvatskih korijena. Miočić je lani pri kraju ožujka izgubio svoj teškaški naslov porazom od Francisa Ngannoua na priredbi UFC 260 u Las Vegasu, a sada, o njegovom mogućem povratku izjasnio se Dana White, prvi čovjek UFC-a.

Kako je White kazao za TMZ Sports, cilj je da se Miočić bori na ovoljetnoj priredbi najjače svjetske organizacije mješovitih borilačkih vještina. Taj plan uključuje borbu protiv Jona Jonesa, kojeg u UFC-u nema još od veljače pretprošle godine.

‘Da, borba protiv Stipe ima smisla’, rekao je White odgovarajući o tome kakvi su planovi s Jonesom.

Mogući susret Miočića i Jonesa bio je tema i ranije, a sada ju je oživio Dana White govoreći o ovogodišnjem kalendaru UFC-a. Bivši teškaški prvak hrvatskih korijena bi time dobio novu zvučnu priliku za povratak na nekadašnje staze.

Dana White says he's hoping to get Jon Jones back in the Octagon this summer … telling TMZ Sports a fight against former heavyweight champ Stipe Miocic is an obvious move. https://t.co/cZ2xpgncvY

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) April 17, 2022