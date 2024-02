Alen Babić potpuno iznenadio: Evo s kim će se boriti, ali postoji jedna velika razlika

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Prvi još od poraza za svjetsku titulu Alen Babić vraća se u ring. “Savage” će nastupiti 31. ožujka, a protivnik će mu biti Britanac Steven Robinson (6-2, 4 KO).

Babić se posljednji put borio u meču za naslov WBC Bridger svjetskog prvaka u travnju prošle godine kada je izgubio od Poljaka Lukasza Rozanskog koji ga je porazio u prvoj minuti borbe.

Treba istaknuti da je Robinson čak 16 centimetara viši od Babića, ali “Savage” je izjavio da mu takve stvari nisu problematične jer se uvijek bori s većim boksačima od sebe.

Stara kategorija

Ono što je razlika što se Babić vraća u tešku kategoriju. Je li to za stalno ili samo za ovu borbu tek ćemo saznati. Meč će se održati 31. ožujka u londonskoj O2 Areni pod okriljem Sky Sportsa na priredbi naziva “Bad Blood”.

Babić je uoči meča za titulu raskinuo suradnju s Leonardom Pijetrajem iako je rekao da ga nikad neće napustiti. Nakon bolnog poraza molio ga je da ga primi nazad, ali Pijetraj je to odbio, a Babić je tada rekao:

“Šest mjeseci sam trčao za tim čovjekom. Sramotim se javno i privatno, šaljem poruke i pokušavam doći do njega, a on se nije u stanju javiti te ga više niti najmanje ne poštujem. Ne želim više ni pričati o njemu, ne interesira me. Sve što napravim dalje, napravit ću sam, definitivno ne s njim.”