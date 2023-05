BOMBA IZ MADRIDA! Ronaldo traži izlaz iz Saudijske Arabije, javio se Real

Iako godišnje zarađuje najvišu svotu u povijesti nogometa, Cristiano Ronaldoi njegova obitelj očito se nikako ne mogu naviknuti na život u Saudijskoj Arabiji.

Ronaldo ima stalno neke probleme od kad je potpisao za Al Nassr, a ne ide mu kako je očekivao na nogometnom planu, a njegova obitelj isto dosta pati pa se počelo čak i pisati o prekidu veze između njega i Georgine.

Zadnje vijesti koje dolaze o Ronaldu govore kako je Portugalac spreman napustiti izdašni ugovor, a u pomoć mu je spreman ukočiti Real Madrid.

Povratak u Real

Kako se doznaje Real Madrid voljan je ponuditi Ronaldu neigračku ulogu veleposlanika, piše El Nacional i dodaje:

“Florentino Perez je zajamčio da Ronaldu neće nedostajati posla na Santiago Bernabeu, ali, očito, on ne bi bio više igrač, jer smatra da je to ciklus koji treba smatrati zatvorenim”, pišu Španjolci.

Cristiano Ronaldo wants to leave Al Nassr only months after his move to the Saudi club from Manchester United, according to reports.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 2, 2023