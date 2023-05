BOMBA IZ MADRIDA! Legenda se oprostila od Reala i odlazi u novi klub

Kao bomba odjeknula je vijest kako je Karim Benzema odlučio napustiti Real Madrid i otići u saudijski Al-Ittihad.

Kako donosi Footmercato Benzema je prihvatio ponudu Saudijaca, što je iznenađenje, jer se pisalo kako je Francuz odlučio ipak ostati u Realu.

No čini se kako je zov velike količine novaca, spominje se 200 milijuna eura po sezoni, ipak bio prejak za Benzemu, koji je napustio Modrića i društvo.

Šok u Realu

Real safa ima veliki problem jer im nedostaje jedan pravi centralni napadač, tako da ostaje za vidjeti kako će predsjednik kluba Perez reagirati na novonastalu situaciju.

Saudijska Arabija očito je ozbiljna u naumu da do 2030. godine napravi jednu od najjačih liga na svijetu, a Benzema i Ronaldo sigurno su prsavi put prema tom ostvarenju.

🚨🎖️| Real Madrid are SHOCKED with Karim Benzema’s decision. It was not expected. @Santi_J_FM pic.twitter.com/fz0myRntS9

— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 31, 2023