Bivši poznati sportaš spiskao je 16 milijuna eura i završio na cesti

Nekadašnja košarkaška zvijezda, Delonte West, imao je težak život dok je odrastao, a kao da se vratio u prošlost kada je završio svoju profesionalnu karijeru.

West je od 2004. do 2012. igrao u NBA ligi; točnije za Boston Celticse, Cleveland Cavalierse, Dallas Maverickse i Seattle SuperSonicse. Nakon karijere odao se alkoholu i drogama te je završio na ulici.

Negdje 2008. godine dijagnosticiran mu je bipolarni poremećaj, a godinu kasnije uhićen je s oružjem u vožnji.

West je imao teško odrastanje; živio je s desetak rođaka, a sam je priznao kako je kao mlad imao problema s drogom. 2016. godine na društvenim mrežama pojavile su se fotografije Westa na ulici u užasnom izdanju. Bivši košarkaš je bio beskućnik te ovisan o alkoholu i teškim drogama. Jednom prilikom su ga pretukli na ulici.

Prošle godine vlasnik Dallas Mavericksa Mark Cuban, pronašao je Westa u užasnom izdanju na jednoj benzinskoj crpki u Dallasu. Platio mu je odvikavanje od droge i pronašao smještaj koji je također on financirao.

Delonte je počeo raditi i taman kada su svi mislili da mu je krenulo na bolje u životu, ponovno – problemi.

Ex-NBA player Delonte West was arrested after an alleged drunken incident with cops, TMZ Sports has confirmed. https://t.co/75JcLABBHd









— TMZ (@TMZ) October 20, 2021