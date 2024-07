Uhapšen podivljali Jokić, drama prije prve olimpijske utakmice Srbije

Srbija se predvođena svojom glavnom zvijezdom Nikolom Jokićem priprema za početak košarkaškog turnira Olimpijskih igara u Parizu, a prije početka, iz SAD-a je došla neugodna vijest za glavnog igrača srpske reprezentacije. U rukama organa reda završio je Nikolin brat Strahinja, a ova drama dogodila se zbog slučaja u kojem je Strahinja Jokić optužen za tjelesni napad dok je trajala sezona u NBA ligi.

Ondje brat srpske košarkaške zvijezde zajedno s drugim bratom Nemanjom redovito prati što Nikola radi na parketu u dresu Denver Nuggetsa. Ponekad su Strahinja i Nikola žestoki u svojim reakcijama, a ovo je očito bio jedan od takvih slučajeva jer optužbe govore da su stvari izmaknule kontroli.

Povod za optužbe bio je oštar sukob koji se dogodio za vrijeme utakmice Denver Nuggetsa i Los Angeles Lakersa u travnju. Strahinja Jokić doveden je pred sud kako bi se izjasnio o optužbi za tjelesni napad na čovjeka koji to nije prihvatio bez reakcije, a zbog toga, priča sada ima i sudski nastavak.

Nikola Jokic’s older brother Strahinja Jokic was in an altercation at last night’s game.

(TT/cgallegos67)pic.twitter.com/saaa7NwqDz

— NBA Retweet (@RTNBA) April 23, 2024