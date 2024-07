Srpski izbornik dobio brutalan odgovor: ‘Neka skoči u srpsko more da se malo razbudi’

Olimpijske igre u Parizu pribliavaju se strelovitom brzinom, a jedno od najzanimljivijih najtjecanje bit će sigurno ono u košarci, na kojem će nastupiti reprezentacija SAD-a, koja je sastavljena od prekaljenih NBA igrača, predvođenih LeBronom Jamesom.

Amerika je prije nekoliko dana savladala Srbiju u pripremnoj utakmici s više od 2o poena razlike, a izbornika Srbije Svetislav Pešić usporedio je ovu reprezentaciju Amerike s originalnim Dream Temom iz 1992. godine.

Izjava Pešića baš nije naišla na odobravanje jednog od članova originalnog Dream Teama Chrisa Mullina, koji je brutalno komentirao izjavu izbornika Srbije za američke medije.

Chris Mullin responds to Serbian coach’s claims that 2024 Team USA is better than the Dream Team:

“He needs to wake up, maybe jump in the Serbia sea or something to wake his a** up a little bit… I’ll give him a history lesson.”

(via @MarkG_Medina) pic.twitter.com/O3hjmQUF2L

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 23, 2024