Tajni kod se širi WhatsAppom: Jeste li već dobili ovu poruku?

Autor: Dnevno.hr

Novi trend posljednjih se tjedana širi WhatsAppom i naravno TikTokom. Ljudi masovno šalju broj 14643 svojim partnerima, prijateljima i bližnjima, a neki na prvu nisu znali što se događa.

Iako živimo u vremenu gotovo pa svakodnevnih online prijevara, ovu poruku slobodno otvorite jer se ne radi o virusu.

Iza ovog koda zapravo stoji poruka ljubavi.

14643

Točnije, uvijek ću te voljeti, ili:

1 = I

4 = will

6 = always

4 = love

3 = you

Uz pomoć različitih numeričkih kodova mladi ljudi u posljednje vrijeme žele pojednostaviti komunikaciju na društvenim mrežama.

Kodovi se pojavljuju izravno u videozapisima ili kao komentar.









Eto, ako dobijete poruku s nizom brojeva 14643, sada barem znate da vas je netko uzeo u svoje srce.