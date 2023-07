Šokantno obraćanje vojnih veterana: Optužili Pentagon za ‘zataškavanje istine o NLO-ima’

Autor: Dnevno.hr

Pred američkim Kongresom ovog su tjedna trojica zviždača, inače umirovljenih vojnih veterana imala šokantno svjedočenje. Naime, dvojica od njih kažu da su NLO-e vidjeli, dok jedan kaže da vlada ima i ostatke pilota koji ‘nisu ljudi’, javlja RTL Direkt.

“Dok se sastajemo, NLO-i su u našem zračnom prostoru, ali ih se ne prijavljuje”, rekao je bivši pilot mornarice Ryan Graves.

‘Crna kocka unutar prozirne sfere’

“Jedan od časnika pogledao je dolje i ugledao mali bijeli tic-tac objekt”, kazao je umirovljeni zapovjednik američke mornarice David Fravor. “Volim koristiti termin – neljudski”, istaknuo je bivši obavještajac David Grusch.





Upozorenja bivšeg obavještajca, bivšeg pilota i umirovljenog zapovjednika američke mornarice odjeknula su svijetom, a Graves je posvjedočio i da je “objekt, opisan kao tamnosiva ili crna kocka unutar prozirne sfere, došao na 50 stopa od našeg zrakoplova”.

“Govorite o nečemu što može otići u svemir, otići na neko mjesto, spustiti se za nekoliko sekundi, učiniti što god želi i otići. I ne možemo ništa učiniti u vezi s tim. Ništa”, poručio je Fravor.

Zataškavanje istine

Trojac optužuje Pentagon za zataškavanje istine o susretima treće vrste. Dvojica su ih, kažu, vidjela, a treći uvjerava da vlada drži neljudske ostatke pilota tih letjelica. Prikrivanje, upozoravaju, traje već gotovo sto godina.

Novinar i autor knjige Teorije zavjera 21. stoljeća, Velimir Grgić smatra da je u današnje vrijeme razgovore o svemiru suludo povezivati s teorijama zavjere.

“To je baš tipični primjer koliko smo mi, mali majmuni, zvani ljudi, slatki, što mislimo da smo sami u svemiru i da sve ovo postoji samo zbog nas. Logično je da majmuni s tako ograničenim razmišljanjem o svijetu moraju misliti da su sami, i čim se pojavi informacija da nisu, kako sad to, pa moramo biti sami mi smo najveće face ikad”, rekao je Grgić.









‘Postoje snimke koje nisu javno objavljene’

Astronom Ante Radonić za Danas je komentirao svjedočenja Amerikanaca koji govore da su se susreli s NLO-ima.

“Oni često za nepoznati objekt računaju i nekakav balon za koji se nije znalo čiji je, za nekakvu letjelicu za koju nisu bili sigurni je li to njihova ili nije”, kaže.

“Kad govorimo o svjedočenju samih pilota to nije toliko bitno kao snimke s njihovih aviona kojima su letjeli. Snimke ništa bitno do sada nisu pokazale. Kada se radi o snimanju objekata snimanja koja su na nekim graničnim mogućnostima onda tu može biti tehničkih problema pa ne možete biti sigurni da je to ono što mislite da je i kako izgleda na slici”, dodao je.









Upitan koji bi razlog bio da oni ne žele ići s time u javnost, navodi: “Postoje snimke koje nisu javno objavljene. Međutim kada vi neke snimke objavljujete onda na neki način otkrivate i pokazujete koju tehniku koristite. Ako imate posebnu tehniku, najsuvremeniju onda ne želite da se ona sazna i u tom slučaju slike se ne mogu javno objavljivati”.

Snimku cijelog saslušanja poslušajte u nastavku.

Svjedočanstva iz Hrvatske

Povjesničar umjetnosti i arheolog Mislav Hollos kaže da je nešto nalik NLO-u uočio u Zagrebu, Zadru, pa i na Velebitu.

“Iskustvo je bilo svakako jako uzbudljivo. Izgledalo je kao neko svjetlo, kao zvijezda koja se kreće. Različitih boja, ovi koji su jako visoko na nebu ili jako svijetli i plavi, plavičasti, a ovi koji dolaze niže mogu biti različitih boja”, kazao je.

Izvanzemaljce je navodno vidio i Josip Broz Tito, 1969. godina na Brijunima, a deset godina kasnije, navodno je putnički zrakoplov bježao nasrtljivom NLO-u, i to baš iznad Zagreba.

Dvadeset godina poslije toga, 1999., NLO je navodno viđen i iznad Paga, a dvije godine nakon tamo je pronađen i misteriozan otisak trokuta od 500-injak kvadrata. Ludo zvuči i međimursko svjedočanstvo iz 2013. – na seoskom groblju pronađena je glava, kako su tad govorili, mrtvog izvanzemaljca.