Dronom iznad oceana snimili zastrašujuće nemani iz zraka: ‘Izgledaju kao da su iz SF filmova’

Na društvenim mrežama, posebno na platformi X, nedavno je postala viralna snimka golemih morskih pasa, koji su izazvali pravu senzaciju među korisnicima. Prizor ovih impozantnih morskih bića, koja dosežu duljinu između šest i osam metara, istovremeno je fascinantan i pomalo jeziv, s obzirom na njihovu impresivnu veličinu. Ovaj video je do sada privukao pozornost više od 14.8 milijuna korisnika.

Radi se o golemim psinama, znanstveno poznatim kao Cetorhinus maximus, koje su druga najveća vrsta riba na planeti, odmah iza kitopsina. Ove impozantne morske nemani mogu se pronaći u svim svjetskim oceanima s umjerenom temperaturom. Jedna od njihovih karakteristika je način prehrane filtriranjem.

Aerial view of a group of Basking Sharks, a relatively rare sighting as they’re predominately solitary creatures pic.twitter.com/PL9aK2cTxE





— Scary Underwater (@WaterlsScary) July 24, 2023