(FOTO) Muškarac snimio dlakavo dvonožno stvorenje: ‘Uvjeren sam da je to Bigfoot’

Čovjek koji je bio u šetnji napravio je fotografiju za koju vjeruje da prikazuje veliko dvonožno stvorenje poput majmuna. Prema izvješćima, muškarac koji je identificiran kao “Jeremy”, šetao je kanjonom White Water kada je ugledao neobičan lik u blizini i uspio ga snimiti.

“Ujutro sam šetao kanjonom White Water sa svojom sestrom koja živi u Dubuqueu (Iowa, SAD). Pokazao sam joj neobičan lik, ali ona se nasmijala rekavši da je to osoba. Pozvali smo ga, ali lik nije odgovorio. Ne morate mi vjerovati. Ne bih ni sam vjerovao, ali sada kad sam iz prve ruke vidio što god to bilo… mislim da sam počeo vjerovati u postojanje Bigfoota”, kaže Jeremy.

Najočitija reakcija na fotografiju je ta da je njegova sestra vjerojatno imala pravo jer je ‘Bigfoot’ vjerojatno bio nešto više od osobe koja je u to vrijeme slučajno šetala tim područjem.

Jeremy je, međutim, i dalje nepokolebljiv da je ono što je vidio bilo nešto više.

These Bigfoot sighting photos were reported on just recently this month by Jake Truemper, radio host. The sighting location was White Water Canyon in Bernard, Iowa. Sound off in the comments! #bigfoot #sasquatch #cryptid #iowa #bernardiowa #whitewatercanyon pic.twitter.com/lXD0Km5mjc

— Jeremiah Byron (@bigfoot_society) July 25, 2021