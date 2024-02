Bizaran incident u frizerskom salonu: Nezadovoljni turist zgrozio javnost

Autor: Zlatko Govedić

Ruski turist snimljen je kako brije glavu lokalnog frizera u gradu Pattayi u Tajlandu, kao osvetu za nezadovoljavajuću frizuru. Šokantni videozapis koji su već dva tjedna kruži internetom prikazuje muškarca kako se šiša u salonu Salute Barbershop u Pattayi.

Prema svjedocima, ušao je u salon i gestikulacijom objasnio jednom od frizera kako želi da mu se ošiša kosa, navodno zato što nije dobro govorio engleski jezik. U jednom trenutku, muškarac, koji je poslije identificiran kao ruski turist, pogledao je u ogledalo i pobjesnio zbog loše frizure.

Počeo je udarati šakom po stolu i psovati frizeru: “Ti si lud, prokleti majmune. Pokazao sam ti. Gdje su moje šiške? Što se događa?”. Nakon bijesne tirade, Rus je uzeo škare i ošišao šiške tajlandskom frizeru, a zatim je napustio salon, ne plativši frizuru.

Mučna scena

Cijela scena ostavila je osoblje i druge klijente bez riječi. “Nakon što je udario o stol, uhvatio je moju glavu, povukao je dolje, i zatim mi ošišao kosu škarama,” rekao je novinarima frizer Supachai Maneecharoen (32), podrijetlom iz pokrajine Nakhon Si Thammarat na jugu Tajlanda.

“Nisam uzvratio, ali osjećao sam bijes. Razmišljao sam o nekoliko mogućih posljedica ako bih se suprotstavio. Bojao sam se pravnih posljedica ili gubitka posla. Tako da sam odlučio da ne poduzmem ništa”.

Na koncu je Maneecharoen bio prisiljen ošišati cijelu glavu, jer duboki rez u njegovoj šiški nije bilo moguće sakriti.

Također je podnio pritužbu lokalnoj policiji i nada se da će dobiti ispriku od ruskog turista. To će biti teško ostvariti, s obzirom na to da je on već napustio Tajland.