Asteroid udario u Zemlju, Nijemce zastrašio čudesan prizor: Pogledajte kako je to izgledalo

U kasnim noćnim satima 21. siječnja 2024., samo 90 minuta prije nego što će prijeći iznad europskog neba, NASA je upozorila na dolazak malog asteroida koji će udariti u Zemljinu atmosferu. Prognoza se ostvarila, a svemirska stijena udarila je na planiranoj ruti iznad područja zapadno od Berlina, Njemačka.

Unatoč tome što je asteroid imao samo oko 1 metar u promjeru, nije predstavljao opasnost za stanovništvo na Zemlji. Ipak, postoji mogućnost da je asteroid rasprsnuo male meteorite po krajoliku, prenosi EarthSky.

Nekoliko sati nakon incidenta, snimke vatrenih kugli na nebu iznad Njemačke počele su kružiti društvenim mrežama. Krisztián Sárneczky, lovac na asteroide iz Budimpešte, Mađarska, bio je taj koji je otkrio asteroid neposredno prije nego što je udario.

Here’s the full video of the asteroid #Sar2736, a ~1 m object that broke up some 50 m west of #Belin, #Germany, and probably dropped some meteorites on the ground. Video credit: https://t.co/72o6ZzPNz8 pic.twitter.com/PA73dkqid1

— Denis Vida (@meteordoc) January 21, 2024