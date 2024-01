Divlja svinja napala bordere na Jahorini: Lik je navijao i veselio se njihovoj nesreći

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Grupa bordera pamtit će zimsko druženje po iznenadnom napadu divlje svinje na popularnom zimskom sportsko-rekreativnom centru Jahorina. No, ono što iznenađuje više od kratkog, a čini se i bez posljedica, napada divlje svinje je reakcija muškarca koji se čuje u pozadini.

“Vidi ga, vidi ga, vidi ga, majke ti! Vidi ovo majke ti! Udri bordera, udri bordera, je*em ti majku, tako je, glavom…” navijao je nepoznati muškarac. “I ovo se događa” stoji u opisu snimke koja je prikupila na tisuće pregleda na društvenim mrežama.

Na snimci se vidi kako divlja svinja poprilično brzo juri niz snježnu padinu prema skupini. Jednog mladića ruši na tlo i nekoliko puta nasrće glavom na njega, potom kreće prema drugom borderu u kojeg se isto zaletava, a nakon toga bježi.

I ovo se desava Objavljuje Made in Bosnia u Subota, 27. siječnja 2024.









Ovčar na Cresu kamenom usmrtio divlju svinju

Podsjetimo, prošle godine se dogodio napad divlje svinje u Hrvatskoj, koji je poprilično odjeknuo Hrvatskom. Dogodilo se to prije gotovo godinu dana kada je na Cresu divlja svinja napala ovčara iz Ivanja, gospodina Livija Hrelju. Naime, on ju je, u neopisivom strahu, ubio kamenom. Kako je opisao, svinja ga je napala u ranim jutarnjim satima dok je bila u potrazi za hranom, a opisao je i što se točno dogodilo.

“Oko 8 sati ujutro, na svom ograđenom pašnjaku u neposrednoj blizini kuće, gdje moja supruga i ja držimo ovce, vidio sam uznemirenost i čuo bespomoćno blejanje ovaca. Ušao sam u pašnjak i pokušao vidjeti o čemu se radi, te sam uočio da jednoj ovci nedostaje janje”, započinje priču ovčar, a prenosi Novi list.

“Sumnjajući da je u pašnjak ušla divlja svinja jer je to česta pojava ove zime, dao sam se u potragu i pronašao traženu životinju. Pokušao sam je istjerati iz pašnjaka, no ona se zabila u mrežu kojom je pašnjak ograđen. Zatim se okrenula prema meni, te me tako raskrvavljena, bjesomučno, u punom trku, napala. U toj situaciji nisam imao izbora kako se obraniti te hvatam prvi dostupan kamen i s daljine od oko 3 metra bacam taj kamen prema divljoj svinji teškoj šezdesetak kilograma. Kamen je tek okrzne, ali srećom hvatam drugi kamen i pogotkom u glavu je usmrćujem. Moj strah i stres u tom trenutku su neopisivi, te ga mogu razumjeti samo oni koji su nešto slično doživjeli. U panici odlazim do kuće, te javljam predsjedniku LD „Orebica“ Cres da mi je divlja svinja usmrtila janje što sam utvrdio kad sam usmrćenoj životinji otvorio trbuh gdje se vide kosti i vuna”, ispričao je potreseni Hrelja.









Što ako se nađemo u blizini divlje svinje i kako se obraniti od napada?

Ako se nađete u situaciji gdje vas napada divlja svinja, važno je pokušati održati hladnu glavu i poduzeti određene mjere kako biste smanjili rizik od ozljeda. Evo nekoliko savjeta koji mogu pomoći:

Ako primijetite divlju svinju, ne približavajte joj se. Održavajte sigurnu udaljenost i pokušajte se povući polako.

Ako divlja svinja krene prema vama, nemojte pokušavati dotaknuti ili uhvatiti ju. Pustite ju da prođe.

Ako divlja svinja počne prijetiti, pokušajte izgledati veći nego što jeste. Razvucite ruke prema gore, otvorite jaknu i podignite se na prste.

Ako divlja svinja krene prema vama, ne okrećite joj leđa. To može potaknuti njezin instinkt za napad.

Ako imate štap ili neki drugi predmet, koristite ga kako biste stvorili barijeru između sebe i divlje svinje. Ovo može odvratiti svinju.

Trčanje može potaknuti divlju svinju da vas slijedi. Ako se približi, hodajte polako unatrag.

Ako vas divlja svinja napadne, pokušajte se braniti. Pokušajte pronaći visoko drvo ili neki zaklon. U nekim slučajevima, bacanje predmeta prema divljoj svinji može privući njezinu pažnju i odvratiti ju od vas.

Divlje svinje koriste svoju glavu kao sredstvo za kopanje tla u potrazi za hranom, ali i za obranu. Udarcima glavom mogu izražavati dominaciju ili se braniti od prijetnji. Ako primijetite da divlja svinja maše glavom ili kopa tlo, to može biti znak upozorenja. Važno je ostati oprezan i izbjegavati provociranje divlje svinje kako bi se smanjio rizik od napada.