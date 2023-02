(VIDEO) DVIJE GODINE BEZ PANONSKOG MORNARA! Bijeli plišani zečevi i mandarine ostali su kao tužan podsjetnik na njegov odlazak

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Prije točno dvije godine, čitavu je regiju pogodila vijest o smrti jednog od najomiljenijih pjevača ovih područja. Đorđe Balašević, Panonski mornara, jedan od najvećih kantautora, autor impresivnog opusa, napustio je svijet 19.2.2021., u 68. godini svog života, kojega je živio na način da ga je nemoguće svesti u format ikakvog životopisa.

“Mnogo je ljudi koji vole moje pjesme i oni za mene nisu samo publika. Omogućili su mi da živim od svog talenta, radim ono što volim, u čemu uživam i, na kraju krajeva, da živim od toga”, kazao je svojedobno Balašević, koji je na svakom koncertu uspio produbiti odnos sa svojom publikom. Njegova ga je publika izuzetno voljela, a danas su im plišani bijeli zečevi i mirisne mandarine samo tužan podsjetnik na njegov prerani odlazak.





“Devet svijeća na torti, tad sam dobio par mandarina i malog bijelog zeca”, stihovi su pjesme “Neki novi klinci” te razlog zašto su ga obožavatelji zatrpavali plišanim zečevima na pozornici. Doletjela bi i poneka mandarina, a Balašević bi uzvratio nekom novom, dobrom pričom. Ispričao ih je mnogo tijekom svojih nastupa, i svaka je bila dokaz koliko je dobro znao birati riječi i njima povesti ljude na neku sasvim novu razinu, na kojoj smijeh, ljubav i čežnja dječji zaigrano bilježe uspomene.

Balašević je rođen 11. svibnja 1953. godine u Novom Sadu. Glazbene uspjehe počeo je nizati vrlo rano, no njegovi roditelji protivili su tome da bude glazbenik, već su htjeli da se bavi geografijom, za koju se i školovao. Da ne odobravaju njegov glazbeni put jasno su dali do znanja time što nikada nisu bili ni na jednom njegovom koncertu, a on im je unatoč tome na svim koncertima čuvao dva slobodna mjesta.

Balašević je ostvario izuzetno uspješnu karijeru, koja je brzo napredovala već od samog početka, kada je s 18 godina prvi put zasvirao gitaru. Ipak, uvijek je govorio kako je njegov život dobio smisao tek kada je upoznao suprugu Oliveru, bivšu reprezentativku u gimnastici, koja je s majkom živjela u teškim uvjetima. U braku su proveli više od četiri desetljeća, tijekom kojega su dobili kćeri Jovanu i Jelenu te sina Aleksa.

Inače, Balašević je devedesetih javno govorio protiv velikosrpske agresije, što se odrazilo loše na njegovu karijeru. “Odlučio sam sudjelovati u svemu tome tako što neću sudjelovati. Karijera mi je potpuno prekinuta zato što sam imenom i prezimenom govorio protiv nekih srpskih političara, uslijedili su noćni pozivi, lupanje po prozoru, bušenje guma na automobilu… No, moja obitelj je odlučila da ćemo sve to zajedno izdržati i podržala me u svim mojim postupcima”, govorio je svojedobno.

Koncerti u Osijeku i Zagrebu 2019. godine bili su posljednji koje je Đorđe Balašević održao u Hrvatskoj, samo mjesec dana nakon infarkta. Preminuo tijekom liječenja od koronavirusa u Kliničkom centru Vojvodina, gdje je primljen tri dana ranije. Liječnici su poduzeli sve da ga spase, no, nažalost, spasa nije bilo. “Iako je svima bilo jasno da su ga izgubili, nisu odustajali. Dodavali su i dodavali adrenalin, ali na kraju su morali stati. Plakali su još satima nakon toga”, rekao je tada izvor.

Danima nakon, u mnogim mjestima cijele regije odjekivale su pjesme Panonskog mornara, a brojni obožavatelji ostavljali su cvijeće, igračke i palili svijeće u čast neprežaljenog glazbenika.