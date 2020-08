KAKVA TRANSFORMACIJA! Evo kako je Grmoja smršavio: Sada izgleda deset godina mlađe!

Autor: Zlatko Govedić

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja u N1 Studiju uživo je govorio o obilježavanju 25. obljetnice VRO Oluje u Kninu te komentirao što očekuje od nove Vlade.

Komentirao je i posljednje rezultate CRO Demoskopa: “Most raste još od prije izbora, nastavlja se stabilan rast i to nas veseli. Možemo! se profilirao na situaciji u Zagrebu i lošem stanju u SDP-u, ali mislim da će to biti to od njih. Mogu još malo rasti na račun SDP-a, a pitanje je koliko će se SDP konsolidirati. Oni rastu kao stranka ekstremne ljevice. Oni jedini nisu bili na proslavi Oluje, čak je i SDSS bio, tako da to pokazuje kakav je njihov odnos prema Hrvatskoj državi”.

No, mnogim gledateljima u oko je upala veoma vidljiva fizička transformacija.

Grmoja nam je potvrdio da je skinuo osam kilograma: “Prestao sam jesti slatko. Osim toga, zbog posla dnevno znam popiti između pet i deset kava. No, više ne pijem kavu sa šećerom”.

A SAD TRENING

Osim promjene u prehrambenim navikama, Grmoja najavljuje i da će početi trenirati.

“Zbog načina života jedini organi koje vježbam jesu mozak i jezik. Vrijeme je da se fizički pokrenem pa sam odlučio početi trenirati. Vjerujem da će rezultati biti još bolji”, zaključio je Grmoja.